الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
28
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
28
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توضيح من وزارة التربية... هذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
2025-03-16 | 02:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
توضيح من وزارة التربية... هذا ما جاء فيه
أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بيانًا "توضيحًا لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعًا للالتباس الحاصل في شرح الزيادات التي اقرت في جلسة الحكومة، ومنعًا للشائعات."
وقد أوضحت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ما يلي:
"1- ان وزارة التربية والتعليم العالي لم تعمد الى الغاء بدل الانتاجية الذي تم الاتفاق عليه سابقًا، بل عمدت الى ايجاد حل سريع بعد صدور موازنة العام ٢٠٢٥ وعدم موافقة وزارة المالية والحكومة على اعطاء سلف خزينة لهذه الغاية.
2- ان الزيادة التي اقرت للموظفين الملاك هي كالتالي:
للمعلمين الملاك ابتدائي تم إعطاء
راتبين اضافيين + ٣٢٠٠٠٠٠٠ ل.ل.
للمعلمين الملاك ثانوي تم إعطاء
راتبين اضافيين + ٣٧٠٠٠٠٠٠ ل.ل.
للمديرين: تم إعطاء زيادة إضافية على تعويض الإدارة (المنصوص عليه في القوانين).
تسري مفاعيل هذه الزيادة من ١ شباط ٢٠٢٥.
للمتعاقدين:
1- اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2024/2025 يعطى المدرسون المتعاقدون بالساعة تعويضًا موقتًا على اجر الساعة الاساسي وفاقًا للعمود الثاني (بدل أجر الساعة) من القرار 1014/م/2022 تعويضًا موقتًا بحيث يصبح مجمل ما يتقاضاه المتعاقد عن ساعة التعليم أحد عشر ضعف الاجر الاساسي. (ما اتفق عليه سابقًا: أساسي ٣٦٦ ألف وثانوي ٦٦٠ ألف)
2- اعتبارًا من 1 شباط ٢٠٢٥، يضاف الى هذا التعويض تعويض موقت يساوي قيمة التعويض نفسه المحدد والمذكورفي البند اولًا اعلاه. (يصبح مجمل اجر الساعة ٢٢ ضعفًا)
تشمل هذه الزيادة جميع المتعاقدين (في الأساسي والثانوي والمهني) والمتعاقدين على حساب الصناديق ومجالس الاهل من دون الذين يتقاضون أتعابهم من الدول المانحة.
اما المتعاقدون مع اللجان التنفيذية للمشاريع المشتركة والمستخدمون على حساب صناديق المدارس من عمال مكننة واجراء (حارس، خادم، سائق...) وسائر المستخدمين في الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية، فيستفيدون من التعويض المؤقت المماثل للملاك استنادًا الى المرسوم 13020/2024 والتعميم 6/2024 كل بحسب الوظيفة والفئة التي يشغلها."
وأكدت وزيرة التربية أنها "مع الزملاء المعلمين وفي الصفوف الامامية للدفاع عن حقوقهم وصولًا الى سلسلة رواتب عادلة تليق برسالة التعليم وستدافع عنها بكل الوسائل المتاحة وعبر موقعها، وأنها أعطت توجيهاتها إلى كل الوحدات المعنية في الوزارة للعمل على انجاز الترتيبات المطلوبة لعدم التأخير في الدفع."
وأشارت إلى أنها "ستلتقي الروابط المعنية مطلع الاسبوع المقبل لمناقشة استفساراتهم والاخذ بالملاحظات."
أخبار لبنان
وزارة
التربية...
التالي
مصادر لرويترز: أميركا تدلي برأيها في اختيار الحاكم الجديد لمصرف لبنان
إستشهاد مواطن وجرح آخر في غارة على سيارة في بلدة ياطر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-02-06
وزارة التربية: ما قام به رئيس بلدية البداوي برسم محافظ الشمال ووزير الداخلية والبلديات
أخبار لبنان
2025-02-06
وزارة التربية: ما قام به رئيس بلدية البداوي برسم محافظ الشمال ووزير الداخلية والبلديات
0
اقتصاد
2025-01-14
قرار لوزير المالية... وهذا ما جاء فيه
اقتصاد
2025-01-14
قرار لوزير المالية... وهذا ما جاء فيه
0
أخبار لبنان
2025-02-24
بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية... هذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
2025-02-24
بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية... هذا ما جاء فيه
0
فنّ
2025-02-01
تنبيه هام من كاظم الساهر لجمهوره... هذا ما جاء فيه!
فنّ
2025-02-01
تنبيه هام من كاظم الساهر لجمهوره... هذا ما جاء فيه!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:20
سلام زار المختارة وضريح كمال جنبلاط
تقارير نشرة الاخبار
08:20
سلام زار المختارة وضريح كمال جنبلاط
0
تقارير نشرة الاخبار
08:12
باسيل: قرار التيار في هذه المرحلة وطني حر وهو الذي وضعه خارج الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
08:12
باسيل: قرار التيار في هذه المرحلة وطني حر وهو الذي وضعه خارج الحكومة
0
أمن وقضاء
07:54
عاملان سوريان يعتديان على مواطن طعنًا بالسكاكين في الهرمل
أمن وقضاء
07:54
عاملان سوريان يعتديان على مواطن طعنًا بالسكاكين في الهرمل
0
أمن وقضاء
07:41
إنفجار كربير داخل مخمر موز في صيدا ووقوع إصابات
أمن وقضاء
07:41
إنفجار كربير داخل مخمر موز في صيدا ووقوع إصابات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
07:18
الرئيس عون في ذكرى استشهاد كمال جنبلاط: نتعلم من تلك الدماء والأيام أن لبنان حمايتنا الأكيدة الوحيدة
خبر عاجل
07:18
الرئيس عون في ذكرى استشهاد كمال جنبلاط: نتعلم من تلك الدماء والأيام أن لبنان حمايتنا الأكيدة الوحيدة
0
آخر الأخبار
04:22
روسيا تقول إنها طلبت من واشنطن عدم استخدام القوة في اليمن
آخر الأخبار
04:22
روسيا تقول إنها طلبت من واشنطن عدم استخدام القوة في اليمن
0
خبر عاجل
02:26
مصادر لرويترز: أميركا تدلي برأيها في اختيار الحاكم الجديد لمصرف لبنان
خبر عاجل
02:26
مصادر لرويترز: أميركا تدلي برأيها في اختيار الحاكم الجديد لمصرف لبنان
0
أخبار لبنان
04:01
وزير الخارجية إلى بروكسل لتمثيل لبنان في مؤتمر يدعم سوريا
أخبار لبنان
04:01
وزير الخارجية إلى بروكسل لتمثيل لبنان في مؤتمر يدعم سوريا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:12
باسيل: قرار التيار في هذه المرحلة وطني حر وهو الذي وضعه خارج الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
08:12
باسيل: قرار التيار في هذه المرحلة وطني حر وهو الذي وضعه خارج الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:31
"التقدمي الإشتراكي" أحيى الذكرى الـ48 لاستشهاد كمال جنبلاط بحضور شعبي واسع...
تقارير نشرة الاخبار
07:31
"التقدمي الإشتراكي" أحيى الذكرى الـ48 لاستشهاد كمال جنبلاط بحضور شعبي واسع...
0
تقارير نشرة الاخبار
03:48
الذكرى الـ48 لاستشهاد كمال جنبلاط... هكذا يبدو المشهد قبل بدء الإحتفال الرسمي
تقارير نشرة الاخبار
03:48
الذكرى الـ48 لاستشهاد كمال جنبلاط... هكذا يبدو المشهد قبل بدء الإحتفال الرسمي
0
تقارير نشرة الاخبار
15:21
سطور بلا روح: الأدب في زمن الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
15:21
سطور بلا روح: الأدب في زمن الذكاء الاصطناعي
0
أخبار لبنان
14:53
الأجواء الرمضانية اليومية مستمرة في الـForum De Beyrout
أخبار لبنان
14:53
الأجواء الرمضانية اليومية مستمرة في الـForum De Beyrout
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
التقدمي الاشتراكي يُحيي الذكرى الثامنة والاربعين لاستشهاد جنبلاط
تقارير نشرة الاخبار
14:49
التقدمي الاشتراكي يُحيي الذكرى الثامنة والاربعين لاستشهاد جنبلاط
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
في الذكرى الـ٤٨ لاستشهاد كمال جنبلاط.... دور يؤديه إبراهيم الحويجة
تقارير نشرة الاخبار
14:46
في الذكرى الـ٤٨ لاستشهاد كمال جنبلاط.... دور يؤديه إبراهيم الحويجة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
آلية للتعيينات ولجنة تدرس طلبات الترشح للخدمة العامة
تقارير نشرة الاخبار
14:43
آلية للتعيينات ولجنة تدرس طلبات الترشح للخدمة العامة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
من آثار الجنوب المتضررة من الحرب بدأ المسار مع وزارة الثقافة
تقارير نشرة الاخبار
14:41
من آثار الجنوب المتضررة من الحرب بدأ المسار مع وزارة الثقافة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:16
توضيح من وزارة التربية... هذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
02:16
توضيح من وزارة التربية... هذا ما جاء فيه
2
حال الطقس
02:35
بعد الطقس الحار... منخفض جوي منتصف الأسبوع المقبل
حال الطقس
02:35
بعد الطقس الحار... منخفض جوي منتصف الأسبوع المقبل
3
خبر عاجل
02:26
مصادر لرويترز: أميركا تدلي برأيها في اختيار الحاكم الجديد لمصرف لبنان
خبر عاجل
02:26
مصادر لرويترز: أميركا تدلي برأيها في اختيار الحاكم الجديد لمصرف لبنان
4
أخبار لبنان
10:36
تعميم من اللواء لاوندس بشأن ارتداء البزّة العسكرية والتقيّد بالقيافة العسكرية...
أخبار لبنان
10:36
تعميم من اللواء لاوندس بشأن ارتداء البزّة العسكرية والتقيّد بالقيافة العسكرية...
5
خبر عاجل
14:51
ترامب: أصدرت أوامر للجيش الأميركي بشن عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثيين وهم شنوا حملة متواصلة من القرصنة والعنف والإرهاب على السفن والطائرات والمسيرات الأميركية وغيرها
خبر عاجل
14:51
ترامب: أصدرت أوامر للجيش الأميركي بشن عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثيين وهم شنوا حملة متواصلة من القرصنة والعنف والإرهاب على السفن والطائرات والمسيرات الأميركية وغيرها
6
خبر عاجل
14:52
ترامب للحوثيين: لقد انتهى وقتكم ويجب أن تتوقف هجماتكم بدءا من اليوم وإن لم تفعلوا فستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل
خبر عاجل
14:52
ترامب للحوثيين: لقد انتهى وقتكم ويجب أن تتوقف هجماتكم بدءا من اليوم وإن لم تفعلوا فستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل
7
صحف اليوم
01:28
رسائل من جنبلاط للداخل والخارج... (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
01:28
رسائل من جنبلاط للداخل والخارج... (الأنباء الإلكترونية)
8
آخر الأخبار
10:26
سانا: انفجار عنيف يهز حي الرمل الجنوبيّ في مدينة اللاذقية
آخر الأخبار
10:26
سانا: انفجار عنيف يهز حي الرمل الجنوبيّ في مدينة اللاذقية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More