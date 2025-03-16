وزير الخارجية إلى بروكسل لتمثيل لبنان في مؤتمر يدعم سوريا

غادر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إلى بروكسيل لتمثيل لبنان في المؤتمر التاسع الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي في 17 آذار لدعم مستقبل سوريا، تحت عنوان "الوقوف مع سوريا وتلبية احتياجاتها من اجل انتقال ناجح".ومن المقرر ان يلقي رجي كلمة لبنان في الجلسة الافتتاحية، وسيعقد لقاءات مع وزراء خارجية ومسؤولين كبار على هامش المؤتمر.