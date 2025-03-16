جنبلاط في ذكرى والده: ختم هذا التقليد كون عدالة التاريخ أخذت مجراها...

تحدث الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في الذكرى الـ48 لاغتيال كمال جنبلاط، مشيرًا إلى أن "نطام القمع والإستبداد سقط والشعب السوري تحرر والحكم الجديد بقيادة الشرع إعتقل المسؤول عن إغتيال كمال جنبلاط"، معلنًا "بإسمي وبإسم عائلتي والحزب التقدمي الإشتراكي ختم هذا التقليد كون عدالة التاريخ أخذت مجراها ولو بعد حين."



وأكد جنبلاط أن "المختارة تتطلع والحزب التقدمي إلى مرحلة جديدة من النضال والتحدي والتمسك بالإشتراكية الأكثر الانسانية حيث يثبت الحزب المبادىء على حساب القشور والشخصنة."



ودعا "لإعادة إعمار الجنوب والمناطق المتضررة عبر آلية وثيقة عربيًا ودوليًا، ولتفعيل العلاقات مع سوريا وترسيم الحدود برًا وبحرًا."



وقال: "حافظوا على هويتكم العربية وحافظوا على موقفكم في مواجهة إحتلال الأرض في الجولان السوري."



وأضاف: "لبني معروف في سوريا، أقول حافظوا على موقفكم وعلى تاريخكم الإسلامي واحذروا من يريد إستخدامكم لتقسيم سوريا، فكمال جنبلاط إستشهد رفضًا لمشروع حلف الأقليات والتقسيم لا للدولة الدرزية."









