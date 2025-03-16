الجيش: عمليات دهم وتوقيف مواطنَين في بلدتَي الخضر وحورتعلا – بعلبك

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتَي الخضر وحورتعلا – بعلبك، وأوقفت المواطنَين (ح.ع.) و(ع.ع.) وضبطت كمية من المخدرات وأسلحة وذخائر حربية ومبلغًا من الأموال المزوَّرة.



سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".

