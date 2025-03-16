الراعي: الشعب ينتظر من السلطة توفير السلام والعدالة والاستقرار بواسطة مؤسسات الدولة



رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عظة يوم الأحد، أن "يجب أن يكون طريق الدولة التي أولى واجباتها تأمين الخير العام، الذي منه خير الجميع وخير كلّ مواطن، ومن أهمّ عناصر الخير العام: احترام الشخص البشريّ بحدّ ذاته في دعوته وحقوقه الأساسيّة، وفي حريّاته الطبيعيّة، وحمايتها والدفاع عنها."



وأشار الراعي الى أن ثاني عنصر هو "إنماء الشخص البشريّ بكلّ أبعاده الروحيّة والإنسانيّة والثقافيّة والاقتصاديّة، وتوفير ما يحتاج إليه لحياة كريمة، أي الغذاء، والكسوة والصحّة والعمل والتربية والثقافة، والإستعلام الصحيح، والحقّ في تأسيس عائلة."



وأضاف الراعي أن "ثالث عنصر هو توفير السلام والعدالة والاستقرار الأمني بواسطة مؤسسات الدولة النظامية والأمنية. هذا ما ينتظره الشعب اللبنانيّ من السلطة السياسيّة الحاليّة التي كسبت ثقته وثقة الدول العربيّة والغربيّة".









