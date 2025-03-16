عاملان سوريان يعتديان على مواطن طعنًا بالسكاكين في الهرمل

إستدرج عاملان سوريان المواطن (أ. ج) إلى إحدى ورشات البناء في منطقة الهرمل، حيث تعرض للطعن بواسطة سكاكين والضرب بواسطة آلات حادة على رأسه، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وبعد الاعتداء عليه، لاذ المعتديان بالفرار، وقاما بسرقة سيارته.



وتم العثور لاحقًا على السيارة مقلوبة على جانب طريق الهرمل القصر، دون أن يوجد بداخلها أحد، في وقت يخضع (أ. ج) لعمليات جراحية في مستشفى البتول، وقد وصفت حالته بالحرجة.