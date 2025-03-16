باسيل: قرار التيار في هذه المرحلة وطني حر وهو الذي وضعه خارج الحكومة

في المؤتمر السنوي التظيمي للتيار الوطني الحر، أكد رئيسه النائب جبران باسيل أن قرار التيار في هذه المرحلة هو قرار وطني حر، وهذا القرار هو الذي وضع التيار خارج الحكومة، مشيرًا الى أن المعارضة ليست نكد وتخريب بل حافز للحكومة والعهد للنجاح.وتحدث باسيل عن استحقاقي الإنتخابات البلدية والنيابية المقبلين ، مؤكدًا ان المس بقانون الانتخاب والتمثيل الصحيح كما تمرير صوتين تفضيليين غير مقبول.