سلام من المختارة: انه التاريخ ينتصر على الاستبداد... رحم الله كمال جنبلاط وكل شهداء لبنان

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصّة "اكس":

"انه التاريخ ينتصر على الاستبداد ... وها هي العدالة تأتي مهما طال الزمن وقد تحققت هذا العام بالقبض على المتهم الرئيسي باغتيال كمال جنبلاط، العلم والمناضل اللبناني والعربي الكبير.

نستلهم شجاعتك بوجه الطغاة، ودفاعك عن استقلال لبنان وحرية شعبه، وسعيك لإصلاح نظامه، ونصرتك لفلسطين وشعبها.

رحم الله كمال جنبلاط وكل شهداء لبنان."

وكان قد زار رئيس الحكومة وعقيلته السيدة سحر بعاصيري بعد الظهر ضريح كمال جنبلاط في المختارة، بمناسبة الذكرى الـ 48 لاستشهاد الزعيم كمال جنبلاط، وكان باستقبالهما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط والسيدات نورا وداليا وديانا جنبلاط.



وبعد قراءة الفاتحة على الضريح ووضع الورود توجه سلام وجنبلاط إلى مكتبة قصر المختارة حيث عقد لقاء بالمناسبة.



وبعد اللقاء صرّح الرئيس سلام: "ها هي العدالة تأتي مهما طال الزمن، وقد تحققت هذا العام بالقبض على المتهم الرئيسي باغتيال كمال جنبلاط العلم والمناضل اللبناني والعربي الكبير".



اضاف: "نستلهم شجاعتك بوجه الطغاة ودفاعك عن استقلال لبنان وحرية شعبه وسعيك لإصلاح نظامه ونصرتك لفلسطين وشعبها. رحم الله كمال جنبلاط وكل شهداء لبنان".