سلام من المختارة: انه التاريخ ينتصر على الاستبداد... رحم الله كمال جنبلاط وكل شهداء لبنان

انه التاريخ ينتصر على الاستبداد ... وها هي العدالة تأتي مهما طال الزمن وقد تحققت هذا العام بالقبض على المتهم الرئيسي باغتيال كمال جنبلاط، العلم والمناضل اللبناني والعربي الكبير.
نستلهم شجاعتك بوجه الطغاة، ودفاعك عن استقلال لبنان وحرية شعبه، وسعيك لإصلاح نظامه، ونصرتك لفلسطين… pic.twitter.com/V5SzWx8XNz
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) March 16, 2025
انه التاريخ ينتصر على الاستبداد ... وها هي العدالة تأتي مهما طال الزمن وقد تحققت هذا العام بالقبض على المتهم الرئيسي باغتيال كمال جنبلاط، العلم والمناضل اللبناني والعربي الكبير.
نستلهم شجاعتك بوجه الطغاة، ودفاعك عن استقلال لبنان وحرية شعبه، وسعيك لإصلاح نظامه، ونصرتك لفلسطين… pic.twitter.com/V5SzWx8XNz