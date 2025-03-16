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مخزومي: عودوا الى لبنان ولنبني معا دولة تتسع للجميع

أخبار لبنان
2025-03-16 | 13:36
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مخزومي: عودوا الى لبنان ولنبني معا دولة تتسع للجميع
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مخزومي: عودوا الى لبنان ولنبني معا دولة تتسع للجميع

توجه رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي  الى الشركاء في الوطن بالقول :عودوا الى لبنان ولنبني معا دولة تتسع للجميع.كما اكد مخزوميي ,خلالَ افطار منٍ تنظيم ملتقى بيروت, الدعم والعمل لاستراتجية اعادة الاعمار وبث الروح في الاقتصاد وعودة الثقة الى وطن سلبه تحالف الوصاية والفساد كل مقومات الحياة.

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