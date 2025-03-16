حزب الله ينفي بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة له ‏بالأحداث على الحدود اللبنانية السورية

نفت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" في بيان "بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة لحزب الله ‏بالأحداث التي جرت اليوم على الحدود اللبنانية السورية.‏



وجددت التأكيد على ما سبق وأعلنت عنه مرارًا، بأن لا علاقة لحزب الله بأي أحداث تجري داخل ‏الأراضي السورية.‏"