وزير الثقافة: انطوان كرباج كان صرحًا من صروح المسرح اللبناني في عصره الذهبي

كتب وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة على حسابه عبر منصة " اكس ": " كان انطوان كرباج بذاته صرحاً مكتملاً، كتابةً وأداءً وإخراجاً، من صروح المسرح اللبناني في عصره الذهبي، تخفي عبسته المعروفة على الشاشات طيبةً داخلية صادقة، وحرصاً مهنياً راقياً، واهتماماً دؤوباً بموقع ذلك الفن الجميل وبمصالح ابنائه. رحمه الله كل رحمة والهم ذويه الصبر على فراقه".