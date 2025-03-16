الجيش الإسرائيلي: هاجمنا خلال الساعات الأخيرة مقرًا لقوة الرضوان ومبانٍ تُستخدم من قبل حزب الله في جنوب لبنان

هاجم الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة مقرًا لقوة الرضوان ومبانٍ تُستخدم من قبل حزب الله في جنوب لبنان.



وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي: ان"وجود هذه البنى التحتية الإرهابية يشكّل خرقًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وان الجيش الاسرائيلي لن يسمح بمثل هذه الأنشطة وسيعمل ضدها، وسيهاجم المسلحين في جنوب لبنان وسيعمل على إزالة أي تهديد لإسرائيل."