السلطات السورية تتهم حزب الله بقتل ثلاثة جنود

اتهمت وزارة الدفاع السورية الأحد حزب الله بخطف ثلاثة جنود سوريين إلى لبنان وقتلهم هناك.



ونقلت وكالة سانا للأنباء عن المكتب الاعلامي في وزارة الدفاع أن "مجموعة من عناصر حزب الله قامت عبر مكمن بخطف ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود اللبنانية قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم".



وأضافت "ستتخذ وزارة الدفاع جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من قبل حزب الله"، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت قرب سد زيتا غرب حمص.



من جهته، نفى حزب الله في بيان "بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة لحزب الله بالأحداث التي جرت على الحدود اللبنانية السورية".



وأضاف "نجدّد التأكيد على ما سبق وأعلنا عنه مرارا، بأن لا علاقة لحزب الله بأي أحداث تجري داخل الأراضي السورية".

