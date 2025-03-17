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إرشادات من وزارة الزراعة لمربي النحل حفاظًا على صحة خلاياهم خلال فترات شح الأمطار

أخبار لبنان
2025-03-17 | 03:18
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إرشادات من وزارة الزراعة لمربي النحل حفاظًا على صحة خلاياهم خلال فترات شح الأمطار
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إرشادات من وزارة الزراعة لمربي النحل حفاظًا على صحة خلاياهم خلال فترات شح الأمطار

قدمت وزارة الزراعة في ظل التغيرات المناخية وتأثيرات الجفاف على مصادر الغذاء الطبيعية للنحل، مجموعة من الإرشادات المهمة لمربي النحل للحفاظ على صحة خلاياهم وزيادة إنتاج العسل خلال فترات شح الأمطار جاء فيها:

1.اختيار المراعي المناسبة: يوصى بالاعتماد على المراعي ذات الأشجار العاسلة المروية مثل الأشجار المثمرة (الحمضيات، اللوزيات، والتفاحيات) والأشجار الحرجية والخضار كمصادر للرحيق وحبوب اللقاح، بدلاً من المراعي العشبية التي قد تتأثر بشدة بالجفاف.

2.إدارة الخلايا بحكمة: يجب الإقلال من عمليات تقسيم الخلايا إلا للضرورة القصوى، مع توفير التغذية اللازمة للطرود غير المنتجة لضمان بقائها.

3.توفير مصادر مياه نظيفة: ضرورة تأمين مياه نظيفة بالقرب من المناحل، بخاصةً في الأجواء الجافة، بالإضافةً إلى تغطية سقف الخلايا أو وضعها في ظلال الأشجار لحمايتها من الحرارة المباشرة.

4.تقليل عدد الخلايا الضعيفة: يفضل ضم الخلايا الضعيفة إلى بعضها البعض للحد من استهلاك الغذاء وتعزيز قوة الخلايا.

5.ضبط عدد البراويز: يجب تقليل عدد البراويز غير المشغولة بالنحل، خاصة في الخلايا الضعيفة، للحفاظ على الرطوبة والحرارة المثلى، مما يساعد في تقليل استهلاك الطاقة.

6.تشجيع زراعة النباتات العاسلة: يُنصح بزراعة نباتات عاسلة مقاومة للجفاف مثل اللافندر، الروز ماري، الزعتر، وبعض المحاصيل الحقلية، إضافةً إلى الأشجار والنباتات التزيينية التي توفر مصدراً غذائياً مستداماً للنحل في الظروف الجافة.

7.متابعة صحة الخلايا: ضرورة مراقبة صحة النحل بشكل دوري للكشف عن الأمراض والآفات، مثل الفاروا، والعمل على مكافحتها باستخدام أدوية عضوية صديقة للبيئة، حيث أن المبيدات الكيميائية قد تقصر عمر النحل العامل وتؤثر سلباً على النباتات الصغيرة المزهرة.

8.إدارة حصاد العسل: ينبغي حصاد العسل بحكمة، مع تجنب استخراج كميات كبيرة خلال فترات الجفاف، والإبقاء على جزء من العسل داخل الخلايا لدعم النحل خلال فترات الندرة.

9.حماية المناحل من التلوث: يُوصى بإبعاد خلايا النحل عن مصادر المياه الملوثة والمياه المبتذلة، بالإضافة إلى المصانع التي قد تؤدي إلى تسمم النحل أو التسبب في ترسبات غير مرغوبة في العسل.

وأكدت "الوزارة أهمية التزام النحالين بهذه الإرشادات لضمان استدامة الإنتاج وحماية الثروة النحلية، التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز التنوع البيولوجي وتحقيق الأمن الغذائي".

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