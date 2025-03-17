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التقدمي شكر جميع المشاركين في الذكرى الـ٤٨ لاستشهاد كمال جنبلاط وعاهد مناصريه بمواصلة النضال

أخبار لبنان
2025-03-17 | 06:13
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التقدمي شكر جميع المشاركين في الذكرى الـ٤٨ لاستشهاد كمال جنبلاط وعاهد مناصريه بمواصلة النضال
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التقدمي شكر جميع المشاركين في الذكرى الـ٤٨ لاستشهاد كمال جنبلاط وعاهد مناصريه بمواصلة النضال

توجّه الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان" بأصدق معاني الشكر لجميع المشاركين في الذكرى الـ٤٨ لاستشهاد المعلّم كمال جنبلاط التي شكّلت محطة استثنائية بعد أن سقط نظام القتلة والطغاة وانتصرت عدالة التاريخ".

وقال "يقدر الحزب التقدمي الإشتراكي عالياً الوفاء الذي عبّر عنه المشاركون من مختلف المناطق اللبنانية، والالتزام الذي يعكس رقياً واحتراماً لنهج المعلم الشهيد، فإنه يتوجه بالاعتذار عن المشقّة التي تكبّدها بعض المشاركين للوصول الى مكان المهرجان سيراً على الأقدام، ومن أولئك الذين لم يتمكنوا من الوصول بسبب كثافة السير، ويعرب عن إجلاله للتعاطف الوطني الرسمي والسياسي والشعبي الواسع مع الذكرى".

واضاف:"وأمام مشهدية هذا اليوم الكبير، وإيماناً بأن أمانة التاريخ تقتضي العمل لأجل المستقبل الأفضل، يعاهد الحزب التقدمي الإشتراكي مناصريه كما جميع اللبنانيين بمواصلة النضال دائماً من أجل مواطن حر وشعب سعيد".

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