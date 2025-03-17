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"سيدة الجبل": مسؤولية ما يحصل على الحدود اللبنانية-السورية تقع على عاتق "حزب الله"

أخبار لبنان
2025-03-17 | 06:54
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&quot;سيدة الجبل&quot;: مسؤولية ما يحصل على الحدود اللبنانية-السورية تقع على عاتق &quot;حزب الله&quot;
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"سيدة الجبل": مسؤولية ما يحصل على الحدود اللبنانية-السورية تقع على عاتق "حزب الله"

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفية حضوريًا والكترونيًا.

ورأى المجتمعون أن "الحديث يتكرر عن الأخطار التي تهدد الجماعات الطائفية في لبنان والمنطقة، خصوصًا بعد سقوط نظام آل الأسد في سوريا و بروز تيار اسلامي على رأس الحكم."

وأشاروا إلى أنه "قد برز بعد أحداث الساحل السوري وأحداث الحدود اللبنانية – السورية وغيرها من الأحداث توجه لدى الجماعات للتفكير مجددًا بما يسمى "حلف الأقليات"."

ولفتوا إلى أن "ما يغفل عنه المنتادون بتكريس "حلف الأقليات" هو أن مسؤولية ما يحصل على الحدود اللبنانية-السورية تقع على عاتق "حزب الله" الذي كان المنفذ الأقوى لجرائم النظام الأسدي ضد الشعب السوري والذي أطلق يد مافيات المخدرات والسلاح في المنطقة، وهو يحصد اليوم ما زرعه، ولا يتورع عن تحميل الدولة اللبنانية مسؤولية حمايته وحماية حلفائه، تمامًا كما فعل بعد هزيمته بمواجهة العدو الإسرائيلي."

لذا، حذر "لقاء سيدة الجبل" من "التلاعب في مصير الناس مرة إضافية عبر هذه الممارسات،" معتبرًا أن "الرد الوحيد على أخطار المرحلة الإنتقالية في المنطقة هو في قيام دولة وطنية فاعلة وفقًا للدستور تضمن حقوق المواطن الفرد مهما كان دينه وانتماؤه وتلتزم باتفاق الطائف وإلتزامات لبنان العربية والدولية وخصوصًا قرارات مجلس الأمن الدولي المرتبطة بلبنان."
 

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