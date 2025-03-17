الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عون تسلم من مخزومي نسخة عن مشروع تعديل السرية المصرفية والتقى زوارًا

أخبار لبنان
2025-03-17 | 07:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عون تسلم من مخزومي نسخة عن مشروع تعديل السرية المصرفية والتقى زوارًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
عون تسلم من مخزومي نسخة عن مشروع تعديل السرية المصرفية والتقى زوارًا

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه جاء "لبناء دولة وليعود لبنان منارة الشرق، الامر الذي لا يمكن ان يحصل الا عبر تضافر جهود الطبقة السياسية والدينية والمصرفية والمجتمع اللبناني كافة"، مشددًا على ان "المسؤولية مشتركة ولا تقع على عاتق شخص واحد، وهذا كله يتطلب بناء الثقة التي تبدأ بقضاء نزيه وأمن ممسوك وإصلاحات اقتصادية ومالية".

وجاء كلام عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفدًا من الرهبنة المارونية المريمية برئاسة الاباتي ادمون رزق الذي زار مهنئًا بانتخابه رئيسًا للجمهورية وعارضًا لما تقوم به الرهبنة لا سيما  في المجالات العلمية والتربوية.

وأشار إلى أنه "لدينا اليوم  فرص كثيرة، وقد جئنا لنبني دولة وليعود لبنان منارة الشرق. وهذا لا يمكن ان يحصل الا عبر تضافر كافة الجهود. جهود الطبقة السياسية والدينية والمصرفية وطبقات المجتمع اللبناني كافة. فالمسؤولية مشتركة ولا تقع على عاتق شخص واحد. والمهمة ليست صعبة ومستحيلة إذا صفت النوايا. فالفرص موجودة، ونحظى بدعم دولي وعربي كبيرين، لكن الجميع ينتظر من لبنان الكثير من العمل ليظهر بمظهر الدولة المستقلة القادرة على ان تحكم نفسها، وعلى بناء المؤسسات بعيدًا عن الفساد والمحاصصة، وهذا كله يتطلب بناء الثقة التي تبدأ بقضاء نزيه وبأمن ممسوك، وبإصلاحات اقتصادية ومالية".

ورأى ان "ظرف لبنان لا يعتبر سيئًا، على الرغم مما يحصل اليوم في الجنوب وفي منطقة الهرمل، لكن علينا ان نستغل هذا الاحتضان الدولي لمصلحة لبنان ونقتنص الفرصة، والا فسنتحمل نحن المسوؤلية".

وقد شهد قصر بعبدا لقاءات ديبلوماسية وسياسية.

فديبلوماسيًا، استقبل الرئيس عون سفيرة فنلندا في لبنان Anne Meskanen واجرى معها جولة افق تناولت العلاقات اللبنانية-الفنلندية، إضافةً الى الأوضاع العامة في لبنان ودول الجوار.

كذلك استقبل الرئيس سفير استراليا في لبنان Andrew Barnes وعرض معه العلاقات اللبنانية-الاسترالية والتطورات الراهنة.

أما سياسيًا، فاستقبل الرئيس عون النائب فؤاد مخزومي وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد. وأوضح النائب مخزومي انه هنأ الرئيس عون لمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية، وقدم له نسخة عن مشروع تعديل قانون السرية المصرفية الذي قدمه الى مجلس النواب في آب 2023 بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي. وأشار الى ان البحث تناول أيضًا التطورات على الحدود اللبنانية-السورية، إضافةً الى الوضع في الجنوب.

واسقبل عون الوزيرة السابقة منال عبد الصمد التي بحثت معه في عدد من المواضيع الراهنة.

أخبار لبنان

مخزومي

مشروع

تعديل

السرية

المصرفية

والتقى

زوارًا

LBCI التالي
وزير الدفاع زار هيكل مهنئًا بتوليه قيادة الجيش
"سيدة الجبل": مسؤولية ما يحصل على الحدود اللبنانية-السورية تقع على عاتق "حزب الله"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-02-25

مخزومي: أهم ثغرة في البيان الوزاريّ أنه لم يذكر رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال والتدقيق المصرفيّ كما أنّه لم يذكر التحويلات التي حصلت عام 2019

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-11

الرئيس عون تسلم رسالة من نظيره البيلاروسي والتقى دبلوماسيين ورئيس الطائفة الكلدانية

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-10

ميشال ضاهر للـLBCI: انا مع رفع السرية المصرفية لنتمكن من معرفة "من اي لك هذا"؟ واعادة اموال المودعين

LBCI
أخبار دولية
2025-02-24

واشنطن ستستخدم الفيتو ضد أي تعديل لمشروع قرارها حول أوكرانيا في الأمم المتحدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:14

بعد استهداف عدد من مراكزه... الجيش استقدم تعزيزات من الوحدات الخاصة إلى الهرمل

LBCI
أخبار دولية
14:55

أميركا ترحل طبيبة إلى لبنان بسبب صور "متعاطفة" مع حزب الله على هاتفها

LBCI
أخبار لبنان
14:52

رجي إلتقى نظيره السوري... وبحث في التطورات الحاصلة على الحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

أجواء رمضان يعيشها اللبنانيون عبر فعاليات ليالي زمان في الفوروم دو بيروت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:39

وزير الإعلام بول مرقص في دردشة مع الإعلاميين: جلسة حكومية في قصر بعبدا هذا الخميس ومن أبرز بنودها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان وقد تقر آلية التعيين الجديدة في جلسة اليوم وستعقد جلسات مجلس الوزراء في قصر بعبدا يوم الخميس من كل أسبوع

LBCI
خبر عاجل
2025-03-16

وزير الدفاع الاسرائيلي: أصدرت التعليمات للجيش الإسرائيلي بالرد على إطلاق النار من لبنان اليوم

LBCI
أمن وقضاء
03:02

الجيش يرد على نيران أُطلِقت من الأراضي السورية ويسلم جثامين ٣ سوريين إلى السلطات السورية

LBCI
آخر الأخبار
10:42

وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة: يجري البحث عن مقر آخر لمجلس الوزراء غير الذي في منطقة المتحف

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

أجواء رمضان يعيشها اللبنانيون عبر فعاليات ليالي زمان في الفوروم دو بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

أنطوان كرباج يسدل الستارة على تاريخ من العطاءات الفنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

مقر مجلس الوزراء بين الدستور واللوجستيات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

حكومة نواف سلام أمام تحديات كثيرة... وهذه عينة عن مطالب اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

"سنواجه التصعيد بالتصعيد"... رسالة من الحوثيين في اليمن إلى أميركا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

إسرائيل تواجه أزمة جديدة تتعلق بمخالفة نتنياهو لقوانينها…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

رسائل بالنار توجهها إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

الحدود الشرقية تغلي والجيش اللبناني يرد على مصادر النيران

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:46

مقدمة النشرة المسائية 17-03-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:10

ممثل شهير يتعرض لإصابة خطيرة خلال تصوير مسلسله... وهذا وضعه الصحي

LBCI
خبر عاجل
12:55

مصادر أمنية للـLBCI: المنطقة التي دخلها الجيش السوري في حوش السيد علي هي الجهة الشمالية من البلدة الواقعة في الأراضي السورية لكن سكانها لبنانيون ولم يدخل الأراضي اللبنانية

LBCI
صحف اليوم
01:12

ماذا يريد الشرع من لبنان؟ (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
17:06

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا خلال الساعات الأخيرة مقرًا لقوة الرضوان ومبانٍ تُستخدم من قبل حزب الله في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
16:40

وزارة الدفاع السورية: سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد التصعيد الخطير من قبل حزب الله

LBCI
خبر عاجل
16:21

قصف مدفعي متواصل من مواقع هيئة تحرير الشام في بلدات ريف القصير بإتجاه بلدة القصر في قضاء الهرمل

LBCI
أخبار لبنان
16:09

حزب الله ينفي بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة له ‏بالأحداث على الحدود اللبنانية السورية

LBCI
خبر عاجل
10:57

اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومجموعات من الجانب السوري بالسلاح الثقيل عند أطراف حوش السيد علي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More