عون تسلم من مخزومي نسخة عن مشروع تعديل السرية المصرفية والتقى زوارًا

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه جاء "لبناء دولة وليعود لبنان منارة الشرق، الامر الذي لا يمكن ان يحصل الا عبر تضافر جهود الطبقة السياسية والدينية والمصرفية والمجتمع اللبناني كافة"، مشددًا على ان "المسؤولية مشتركة ولا تقع على عاتق شخص واحد، وهذا كله يتطلب بناء الثقة التي تبدأ بقضاء نزيه وأمن ممسوك وإصلاحات اقتصادية ومالية".



وجاء كلام عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفدًا من الرهبنة المارونية المريمية برئاسة الاباتي ادمون رزق الذي زار مهنئًا بانتخابه رئيسًا للجمهورية وعارضًا لما تقوم به الرهبنة لا سيما في المجالات العلمية والتربوية.



وأشار إلى أنه "لدينا اليوم فرص كثيرة، وقد جئنا لنبني دولة وليعود لبنان منارة الشرق. وهذا لا يمكن ان يحصل الا عبر تضافر كافة الجهود. جهود الطبقة السياسية والدينية والمصرفية وطبقات المجتمع اللبناني كافة. فالمسؤولية مشتركة ولا تقع على عاتق شخص واحد. والمهمة ليست صعبة ومستحيلة إذا صفت النوايا. فالفرص موجودة، ونحظى بدعم دولي وعربي كبيرين، لكن الجميع ينتظر من لبنان الكثير من العمل ليظهر بمظهر الدولة المستقلة القادرة على ان تحكم نفسها، وعلى بناء المؤسسات بعيدًا عن الفساد والمحاصصة، وهذا كله يتطلب بناء الثقة التي تبدأ بقضاء نزيه وبأمن ممسوك، وبإصلاحات اقتصادية ومالية".



ورأى ان "ظرف لبنان لا يعتبر سيئًا، على الرغم مما يحصل اليوم في الجنوب وفي منطقة الهرمل، لكن علينا ان نستغل هذا الاحتضان الدولي لمصلحة لبنان ونقتنص الفرصة، والا فسنتحمل نحن المسوؤلية".



وقد شهد قصر بعبدا لقاءات ديبلوماسية وسياسية.



فديبلوماسيًا، استقبل الرئيس عون سفيرة فنلندا في لبنان Anne Meskanen واجرى معها جولة افق تناولت العلاقات اللبنانية-الفنلندية، إضافةً الى الأوضاع العامة في لبنان ودول الجوار.



كذلك استقبل الرئيس سفير استراليا في لبنان Andrew Barnes وعرض معه العلاقات اللبنانية-الاسترالية والتطورات الراهنة.



أما سياسيًا، فاستقبل الرئيس عون النائب فؤاد مخزومي وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد. وأوضح النائب مخزومي انه هنأ الرئيس عون لمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية، وقدم له نسخة عن مشروع تعديل قانون السرية المصرفية الذي قدمه الى مجلس النواب في آب 2023 بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي. وأشار الى ان البحث تناول أيضًا التطورات على الحدود اللبنانية-السورية، إضافةً الى الوضع في الجنوب.



واسقبل عون الوزيرة السابقة منال عبد الصمد التي بحثت معه في عدد من المواضيع الراهنة.

