مركز الملك سلمان: توزيع 565 سلة غذائية في بيروت

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في لبنان أنه "يتابع تنفيذ مشروع سلة إطعام في لبنان للعام ٢٠٢٥ في مدينة بيروت، حيث وزع عدد ٥٦٥ سلة غذائية واستفاد أكثر من ٢٨٠٠ فرد".