عون أعطى توجيهاته للجيش بالردّ على مصادر النيران على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية

عون: ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر

شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أن "ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر، ولن نقبل باستمراره".



وأعلن أنه أعطى توجيهاته للجيش اللبناني بالردّ على مصادر النيران.



واتصل الرئيس عون بوزير الخارجية يوسف رجي، الموجود في بروكسل، وطلب منه التواصل مع الوفد السوري المُشارك في "المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا"، للعمل على معالجة المشكلة القائمة بأسرع وقت، بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع.