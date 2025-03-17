مجلس الوزراء ناقش موضوع إصلاح القطاع العام وآلية التعيينات... إليكم المقررات

أعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي، أنه تمت مناقشة آلية التعيينات في الإدارات والمؤسسات العامة، واعتمدت منهجية لهذه التعيينات سيتم الإعلان عنها يوم الخميس في الجلسة المقررة لمجلس الوزراء.



وأشار الى أنه تمت مناقشة موضوع إصلاح القطاع العام وتحديثه، وتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس وزراء وعضوية وزراء الثقافة والتكنولوجيا والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية.



وأعلن مرقص إقرار بعض المراسيم والشؤون المختلفة، ومنها إقرار المرسوم المتعلق بأصول استخدام وتسديد وحدات حقوق السحب العائدة للبنان لدى صندوق النقد الدولي، أي حقوق السحب الخاصة، والموافقة على طلب وزارة الداخلية تمديد تسجيل مواليد السوريين على الأراضي اللبنانية الذين تجاوزوا السنة من العمر.



وأوضح وزير الإعلام أن جلسة الخميس ستكون مخصصة للصياغة النهائية للمنهجية المعتمدة للتعيينات الإدارية والإعلان عنها.



وردا على سؤال، أعلن وزير الإعلام أن "هناك جلسة في السراي الحكومي الخميس المقبل، ويمكن أن تعقد جلسة في قصر بعبدا يوم الجمعة المقبل".



وسئل: هل هذا يعني أنه لن يتم الإعلان عن تعيين حاكم لمصرف لبنان يوم الخميس؟، فأجاب: "هذا الأمر لم يبحثه مجلس الوزراء".



وسئل: هل سيتم تعيين حاكم لمصرف لبنان من خارج الآلية؟، فأجاب: "الآلية لم تتم صياغتها النهائية بعد، لقد تم البحث فيها بعمق، وسيتم الاعلان عن كل هذه التفاصيل الخميس".



وردا على سؤال عما "اذا كانت التعيينات الإدارية ستكون شبيهة بالتعيينات الأمنية التي كانت محاصصة"، قال مرقص: "لقد بحث مجلس الوزراء في التعيينات الأمنية ودقق بالأسماء والمعايير التي ادت الى هذه التعينات، وكان هناك بحث فيها بين الوزراء المعنيين ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، إنما هذا لا يعني أني سأقر بالجزئية الأولى من السؤال. اما الجزئية الثانية المتعلقة بالتعيينات الإدارية فتتعلق بالادارات والمؤسسات العامة، وهناك مسار طويل من المقابلات ومعايير الاختيار سنسير بها. أما التعيينات الأمنية وبعض الأسلاك الخاصة مثل بعض الشركات والمجالس الخاصة التي لها انظمتها الخاصة فلا تنطبق عليها منهجية التعيينات الادارية".