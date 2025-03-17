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مجلس الوزراء ناقش موضوع إصلاح القطاع العام وآلية التعيينات... إليكم المقررات
أخبار لبنان
2025-03-17 | 13:28
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مجلس الوزراء ناقش موضوع إصلاح القطاع العام وآلية التعيينات... إليكم المقررات
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مجلس الوزراء ناقش موضوع إصلاح القطاع العام وآلية التعيينات... إليكم المقررات
أعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي، أنه تمت مناقشة آلية التعيينات في الإدارات والمؤسسات العامة، واعتمدت منهجية لهذه التعيينات سيتم الإعلان عنها يوم الخميس في الجلسة المقررة لمجلس الوزراء.
وأشار الى أنه تمت مناقشة موضوع إصلاح القطاع العام وتحديثه، وتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس وزراء وعضوية وزراء الثقافة والتكنولوجيا والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية.
وأعلن مرقص إقرار بعض المراسيم والشؤون المختلفة، ومنها إقرار المرسوم المتعلق بأصول استخدام وتسديد وحدات حقوق السحب العائدة للبنان لدى صندوق النقد الدولي، أي حقوق السحب الخاصة، والموافقة على طلب وزارة الداخلية تمديد تسجيل مواليد السوريين على الأراضي اللبنانية الذين تجاوزوا السنة من العمر.
وأوضح وزير الإعلام أن جلسة الخميس ستكون مخصصة للصياغة النهائية للمنهجية المعتمدة للتعيينات الإدارية والإعلان عنها.
وردا على سؤال، أعلن وزير الإعلام أن "هناك جلسة في السراي الحكومي الخميس المقبل، ويمكن أن تعقد جلسة في قصر بعبدا يوم الجمعة المقبل".
وسئل: هل هذا يعني أنه لن يتم الإعلان عن تعيين حاكم لمصرف لبنان يوم الخميس؟، فأجاب: "هذا الأمر لم يبحثه مجلس الوزراء".
وسئل: هل سيتم تعيين حاكم لمصرف لبنان من خارج الآلية؟، فأجاب: "الآلية لم تتم صياغتها النهائية بعد، لقد تم البحث فيها بعمق، وسيتم الاعلان عن كل هذه التفاصيل الخميس".
وردا على سؤال عما "اذا كانت التعيينات الإدارية ستكون شبيهة بالتعيينات الأمنية التي كانت محاصصة"، قال مرقص: "لقد بحث مجلس الوزراء في التعيينات الأمنية ودقق بالأسماء والمعايير التي ادت الى هذه التعينات، وكان هناك بحث فيها بين الوزراء المعنيين ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، إنما هذا لا يعني أني سأقر بالجزئية الأولى من السؤال. اما الجزئية الثانية المتعلقة بالتعيينات الإدارية فتتعلق بالادارات والمؤسسات العامة، وهناك مسار طويل من المقابلات ومعايير الاختيار سنسير بها. أما التعيينات الأمنية وبعض الأسلاك الخاصة مثل بعض الشركات والمجالس الخاصة التي لها انظمتها الخاصة فلا تنطبق عليها منهجية التعيينات الادارية".
وكان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قد تحدث في مستهل الجلسة، قائلا: "كانت رغبتي في انعقاد مجلس وزراء في مقر خاص عملا بأحكام الدستور. وبالفعل، نحن في صدد النظر في بديل عن المقر الخاص الذي كان معتمدا في المتحف، والذي تبين أنه قد يؤدي إلى مزيد من الازدحام المروري. لذلك، يجري البحث عن مقر آخر لهذه الغاية".
وقال وزير الإعلام: "أعطى رئيس مجلس الوزراء الكلام لوزير الدفاع الذي كشف عن سقوط ثلاثة قتلى لمهربين سوريين سلمت جثثهم إلى السلطات السورية بواسطة الصليب الأحمر، وتمنى تعزيز التجاوب من قبل السلطات السورية لدى مخاطبتها بغية تجنب وقوع أحداث أمنية مفاجئة، أو إطلاق نار من الجانب السوري كما حصل، الأمر الذي يضطر فيه الجانب اللبناني للرد عليه حتى إسكات هذه نيران، وسقط بالفعل لنا طفل شهيد، إضافة إلى ستة جرحى وتهجير السكان المدنيين العزل، وتم الطلب بكل اختصاص للوزير المعني برفع مستوى التنسيق مع السلطات السورية المختصة للبحث في هذه الأمور ومعالجتها، وأعطيت التعليمات اللازمة في التشدد في ضبط الحدود. كما تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والمالية والأشغال والعدل لاقتراح التدابير اللازمة لضبط ومراقبة الحدود، ومكافحة التهريب ورفعها المقترحات إلى مجلس الوزراء".
وبحسب مرقص، فقد أثير في الجلسة القصف الذي يتعرض له الجنوب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت الحكومة أن هذا عمل يشكل انتهاكا واضحا لسيادة لبنان والقرار ١٧٠١ والترتيبات المبرمة في تشرين الثاني من العام الماضي، وللتمديد الحاصل بالنسبة لهذه الترتيبات. وأفضى مجلس وزراء إلى تقرير ضرورة الاستمرار في مضاعفة الجهود الدبلوماسية من أجل الزام إسرائيل احترام هذه النصوص والانسحاب التام والكامل من الأراضي اللبنانية.
أخبار لبنان
مجلس الوزراء
القطاع العام
التعيينات
بول مرقص
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