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وزير الخارجية إلتقى كايا كالاس: لضرورة العودة السريعة للنازحين السوريين

أخبار لبنان
2025-03-17 | 13:53
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وزير الخارجية إلتقى كايا كالاس: لضرورة العودة السريعة للنازحين السوريين
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وزير الخارجية إلتقى كايا كالاس: لضرورة العودة السريعة للنازحين السوريين

شدد  وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على ضرورة العودة السريعة للنازحين السوريين، مؤكدا التزام الحكومة بالإصلاحات.

موقف رجي جاء خلال لقائه الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، على هامش المؤتمر المخصص لسوريا في بروكسل.

وشكر رجي "دعم الاتحاد الأوروبي للبنان والتخطيط لعقد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان هذا العام"، داعيا كالاس الى زيارة لبنان.

أخبار لبنان

يوسف رجي

النازحين السوريين

كايا كالاس

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