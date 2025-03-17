رجي إلتقى نظيره السوري... وبحث في التطورات الحاصلة على الحدود

بناء على توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، التقى وزير الخارجية يوسف رجي في بروكسل نظيره السوري أسعد الشيباني وبحثا التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية - السورية.



وجرى الاتفاق على متابعة الاتصالات بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع.