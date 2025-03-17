وليد جنبلاط تلقى اتصالاً من الرئيس الفلسطيني

تلقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مناسبة ذكرى 16 آذار، أشاد خلاله بـ "مواقف الشهيد المعلّم كمال جنبلاط في دعم القضية الفلسطينية والمطالب العربية المحقة".