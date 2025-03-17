السيّد التقت فليتشر: ضمان العودة المستدامة للنازحين السوريين يتطلّب جهودا دولية

إلتقت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيّد، على هامش مشاركتها في المؤتمر التاسع من أجل مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر.



وخلال الإجتماع، شدّدت السيّد على أن "ضمان العودة السريعة والمستدامة للنازحين السوريين إلى بلادهم، يتطلّب جهودًا دولية لمساعدة لبنان في هذا المسعى"، مشيرة الى أنه لا بدّ من وضع خطّة للعودة، مع جدول زمنيّ واضح.



وأكّد فليتشر من جهته، أن لبنان يحتاج إلى استمرار المساعدات الإنسانية المُنقذة للحياة، والتي تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً، خصوصا أنه لم يصل بعد إلى مرحلة التعافي بعد الحرب الأخيرة.