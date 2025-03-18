الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

منخفض جويّ في طريقه الينا: أمطار ورياح وثلوج وصقيع

أخبار لبنان
2025-03-18 | 02:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
منخفض جويّ في طريقه الينا: أمطار ورياح وثلوج وصقيع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
منخفض جويّ في طريقه الينا: أمطار ورياح وثلوج وصقيع

تبدأ الكتل الحارة بالانكفاء التدريجي اليوم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ويتقلّب معها الطقس.
ويتأثّر لبنان بمنخفض جويّ من بعد ظهر يوم الاربعاء، فيما تضعف فعاليته يوم الجمعة، ويحمل معه امطارًا ورياحًا قوية خصوصاً شمالا، وتكون الحرارة باردة جداً، وتتساقط الثلوج على ٨٠٠ ~ ٩٠٠ متر ليل الخميس - الجمعة، وتضعف فعالية المنخفض يوم الجمعة وينكفئ تدريجيًا مع تقدّم الايام.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة: 

الثلاثاء:
- الحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٩ ساحلا وبين ١٣ و ٢١ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر
-الجو : متقلب قليلا غائم جزئياً مع احتمال امطار رعدية جبلاً وشرقاً
- الرياح :  جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٣٠ و ٩٠٪؜ 
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠١١ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : متوسط الموج (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠

الاربعاء: متقلب يتحول غير مستقر بين بعد الظهر والليل وتتساقط امطار متفرقة لتصبح شاملةً غزيرةً تترافق مع برق ورعد وتتساقط حبات البرد والثلوج ليلًا على ١٨٠٠متر يتدنى مستواها الى ١٣٠٠متر صباح الخميس والحرارة تنخفض وتتراوح ١٢ و ١٨ ساحلا وبين ٦ و ١٤ بقاعاً وبين ٥ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية قوية خاصة شمالا بين ٣٠ و ٨٠ كم/س وتلامس ١١٠كم/س على الجبال العالية

الخميس: غير مستقر وبارد وممطر وتتساقط الثلوج نهارا على ١٠٠٠متر يتدنى مستواها ليل الخميس الجمعة الى ٨٠٠ ~ ٩٠٠ متر واقل بقليل شمالا عند ذروة الهطول والحرارة تنخفض وتتراوح ٦ و ١٢ ساحلا وبين -١ و ٦ بقاعاً وبين صفر و ٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية قوية خاصة شمالا بين ٣٠ و ٦٠ كم/س

أخبار لبنان

صحف اليوم

طريقه

الينا:

أمطار

ورياح

وثلوج

وصقيع

LBCI التالي
جابر لـ"الجمهورية": لا شطب أو تصفير للودائع وستُستعاد بصورة تدريجية
آلية التعيينات والحاكم: خلافات تؤجّل البحث (الأخبار)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-03-03

بعد الاستقرار..منخفض جوي معتاد الفعالية في طريقه الينا

LBCI
حال الطقس
2025-02-17

طقس متقلب اليوم... ومنخفض جوي في طريقه الينا

LBCI
حال الطقس
2025-02-04

من منتصف ليل اليوم.. منخفض جويّ قصير المدّة وعالي الفعالية في طريقه الينا

LBCI
حال الطقس
2025-03-01

أمطار متفرقة وثلوج على الجبال اليوم..

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:00

هدوء حذر على الجبهة الشرقية اللبنانية بعد ليل دامٍ

LBCI
أخبار لبنان
08:41

مؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ: الإنخفاض الحاد في توزيع المياه عائد الى التقنين الكهربائيّ القاسي حاليًا

LBCI
أخبار لبنان
08:29

نواف سلام: نحضر لمؤتمر عام للاستثمار في الخريف المقبل

LBCI
أخبار لبنان
08:17

حبيب من السّراي: مصرف الإسكان نموذج عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-03-14

بركان ضخم يهدّد هذه المنطقة في الولايات المتحدة... المشهد المتوقع كارثي!

LBCI
أخبار دولية
09:06

اتصال بين الرئيس المصريّ وأمير الكويت

LBCI
أخبار دولية
2025-02-16

نتنياهو: ملتزمون بوقف إطلاق النار بلبنان... ويجب نزع سلاح حزب الله

LBCI
أمن وقضاء
2025-02-24

قوى الامن: توقيف شخص استولى على 30 سيارة بعد استئجارها ثم باع جزءًا منها ورهن آخر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:00

هدوء حذر على الجبهة الشرقية اللبنانية بعد ليل دامٍ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:58

اتفاق وقف النار انهار... واسرائيل استأنفت غاراتها على غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:54

بعد غليان الحدود الشرقية مع سوريا... اليكم التطورات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:53

نتنياهو يعلن عودة الحرب في غزّة... وحماس: هناك انقلاب على اتفاق وقف النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

أجواء رمضان يعيشها اللبنانيون عبر فعاليات ليالي زمان في الفوروم دو بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

أنطوان كرباج يسدل الستارة على تاريخ من العطاءات الفنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

مقر مجلس الوزراء بين الدستور واللوجستيات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

حكومة نواف سلام أمام تحديات كثيرة... وهذه عينة عن مطالب اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

"سنواجه التصعيد بالتصعيد"... رسالة من الحوثيين في اليمن إلى أميركا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:55

مصادر أمنية للـLBCI: المنطقة التي دخلها الجيش السوري في حوش السيد علي هي الجهة الشمالية من البلدة الواقعة في الأراضي السورية لكن سكانها لبنانيون ولم يدخل الأراضي اللبنانية

LBCI
اقتصاد
03:03

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
02:28

منخفض جويّ في طريقه الينا: أمطار ورياح وثلوج وصقيع

LBCI
أخبار دولية
06:00

حماس: استشهاد أربعة من قادتنا بينهم رئيس الحكومة

LBCI
خبر عاجل
16:31

وزير الدفاع اتصل بنظيره السوري... واتفاق على وقف إطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
15:46

"الصحة" تعلن حصيلة تطورات اليومين الأخيرين على الحدود اللبنانية - السورية

LBCI
أمن وقضاء
16:20

في جويا... مقتل طفل سوري استدرجه جاره إلى داخل منزله وذبحه بسكين

LBCI
أمن وقضاء
15:14

بعد استهداف عدد من مراكزه... الجيش استقدم تعزيزات من الوحدات الخاصة إلى الهرمل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More