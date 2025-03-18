غسان خوري للـLBCI: توقيف السدود هو ضمن "الكيديّة السياسيّة" ونتمنى على القاضية سمرندا نصّار استكمال الملف

اعتبر نائب رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون الادارية غسان خوري "أن التيار اصبح ضمن المعارضة الايجابية والبناءة"، وقال " نتابع عمل الحكومة ونقيّمه من اجل المحاسبة وسنشدّ على يدها عند القرارات الصحيحة وسنرفع الصوت عند القرارات الخاطئة، ونحن على تواصل مع الجميع وأوّلهم الفرقاء المسيحيون".



ورأى في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI ان لبنان اصبح في ظلّ عهد وحكومة مدعومتَين خارجيًّا وهذا الدعم لم يحصل من قبل ويجب استغلال الامر ومقاربة الملف السوري بطريقة جديّة".



واعتبر ان" توقيف السدود التي كلّفت عشرات ملايين الدولارات يأتي ضمن "الكيديّة السياسيّة" ولكنه شدد على أنه سيُعاد فتحها من جديد لأن لبنان سيُعاني من أزمة مياه. وذكّر بأن السدود في لبنان أوقفت بسبب العجز المالي والكارثة الاقتصاديّة وبسبب الكيدية وتمنى على القاضية سمرندا نصّار أن تستكمل الملف وتوضح على من تقع المسؤولية وأين حصل الهدر".



وعلى ومقلب الانتخابات البلدية والاختيارية، اشار خوري الى ان "الأساس في الانتخابات البلدية هو المشروع البلديّ، وكيفية إيصال أفراد بمشاريع إنمائية وفي الانتخابات النيابية التيار لديه مكنة انتخابية تعمل في الداخل والانتشار ليكون حاضرًا ببرنامج واضح".

وعن علاقة "التيار"بـ "الحزب التقدمي الاشتراكيّ"، قال "علاقتنا واضحة وجيّدة والتواصل معهم دائم، ونتلاقى في استحقاقات سياسية كثيرة وغيابنا عن الاحتفال في المختارة كان بسبب الظروف".