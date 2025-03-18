بحث في قطاع الطاقة بين الجميّل والصدّي

التقى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل وزير الطاقة جو صدي، للبحث في شكل خاص في قطاع الطاقة، في لبنان.



وحضر اللّقاء نواب كتلة الكتائب، سليم الصايغ، نديم الجميّل والياس حنكش ورئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في الكتائب المحامية لارا سعاده.



وركزت المداولات بشكل أساسيّ، على الاشكاليات، التي تواجه قطاع الكهرباء، حاليًا وقدم وزير الطاقة رؤيته للحلول الممكنة.