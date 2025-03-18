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مؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ: بدء المرحلة الرابعة للاستجابة الطارئة من خزانات المياه
أخبار لبنان
2025-03-18 | 06:13
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مؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ: بدء المرحلة الرابعة للاستجابة الطارئة من خزانات المياه
أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ بدء المرحلة الرابعة للاستجابة الطارئة لحاجة القرى والبلدات الحدودية من خزانات المياه الكبيرة سعة 5000 ليتر.
وقامت فرقها بتركيب عدد إضافيّ منها بواقع:
- خزانان لبلدة طلوسة
- خزانان لبلدة دير سريان
- ٤ خزانات لبلدة. بيت ليف
- خزانين لبلدة مارون الراس
- ٤ خزانات لبلدة بليدا
- ٣ خزانات لبلدة مركبا
- ٤ خزانات لبلدة كفركلا
- خزانان لبلدة عديسة
- خزانان لمنطقة البستان - صور
- ٤ خزانات لبلدة حولا
- ٤ لبلدة ميس الجبل
- ٤ خزانات لبلدة رب ثلاثين
- خزانان لبلدة عدشيت القصير
- خزان واحد لبلدة محيبيب
ووُزّعت ورُكّبت في الاحياء، لتأمين المياه للمواطنين العائدين اليها، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.
كما بدأت عملية تعبئة الخزانات بالمياه تباعًا في القرى والبلدات التي تم تركيب الخزانات فيها.
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لبنان
الجنوبيّ:
المرحلة
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