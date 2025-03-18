الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عون: مع أشخاصٍ يؤمنون بالعدالة لدينا أملٌ بالاصلاح

أخبار لبنان
2025-03-18 | 07:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عون: مع أشخاصٍ يؤمنون بالعدالة لدينا أملٌ بالاصلاح
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
عون: مع أشخاصٍ يؤمنون بالعدالة لدينا أملٌ بالاصلاح

شدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، على أنّ المشكلة في لبنان، ليست في القوانين، بل في تطبيقها ومحاسبة من يخالفها، وفي تفسيرها وفق الأهواء والمصالح الشخصيّة.

‏وقال، أمام وفدٍ من نقابة المحامين في طرابلس: "مع وجود أشخاصٍ يؤمنون بالعدالة والمحاسبة، لدينا أملٌ في قدرتنا معًا على إصلاح الاعوجاج، ومحاربة الفساد، وتحقيق المحاسبة في كافّة طبقات المجتمع".

ولفت إلى أنّها مسؤولية جماعيّة و"ليست مسؤوليتي وحدي".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أشخاصٍ

يؤمنون

بالعدالة

لدينا

بالاصلاح

LBCI التالي
حبيب من السّراي: مصرف الإسكان نموذج عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص
الامن العام يعلن موعد الإختبار الخطي للمرشحين لرتبة مأمور متمرن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-03-03

شقير: كل التضامن مع ميقاتي بوجه القاضية عون المتمسّكة بسياسة "العدالة الانتقائية"

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-14

سجيع عطية للـLBCI: لا علاقة شخصية مع القاضي نواف سلام ونتمنى له النجاح وهناك أمل بتعاونه مع الرئيس عون

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-16

جنبلاط في ذكرى والده: ختم هذا التقليد كون عدالة التاريخ أخذت مجراها...

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-06

وزير الاتصالات: التزام الحكومة بالإصلاح ثابت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:44

الأجواء الرمضانية من الـ forum de beirut...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

اعترافات ملف الفساد القضائي بالمستندات... توقيف قاض والثاني "عالطريق"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

حين تحولت الكاميرات إلى جواسيس... جزء من خرق اسرائيل لحزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

ليلة ساخنة وإطلاق نار بين مخيم البداوي ووادي النحلة... إليكم ما حصل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

اعترافات ملف الفساد القضائي بالمستندات... توقيف قاض والثاني "عالطريق"

LBCI
أخبار لبنان
05:45

بحث في قطاع الطاقة بين الجميّل والصدّي

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-17

تجدد القصف من الجانب السوري باتجاه بلدات لبنانية واقعة على الحدود الشرقية الشمالية

LBCI
خبر عاجل
2025-02-26

غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة على طريق حوش السيد علي - القصر - شمال الهرمل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:44

الأجواء الرمضانية من الـ forum de beirut...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

اعترافات ملف الفساد القضائي بالمستندات... توقيف قاض والثاني "عالطريق"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

حين تحولت الكاميرات إلى جواسيس... جزء من خرق اسرائيل لحزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

إسرائيل تفلّتت من التزاماتها وجددت عدوانها على غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

ليلة ساخنة وإطلاق نار بين مخيم البداوي ووادي النحلة... إليكم ما حصل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

هيئة تحرير الشام تحتل حوش السيد علي اللبنانية وتدعي أنها سورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

"الشجاعة والسيف"... العدوان الاسرائيلي يتجدد على قطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

الـLBCI على أطراف حوش السيد علي الحدودية: الجيش السوري إحتل الجزء اللبناني منها وهجر أهلها

LBCI
أخبار لبنان
14:17

سلام: سنعمل على تطبيق مندرجات الطائف كافة واستئصال آفة الطائفية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:03

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
02:28

منخفض جويّ في طريقه الينا: أمطار ورياح وثلوج وصقيع

LBCI
أخبار دولية
06:00

حماس: استشهاد أربعة من قادتنا بينهم رئيس الحكومة

LBCI
أخبار دولية
00:35

نتنياهو يعلنها: عودة الحرب في غزّة

LBCI
أخبار لبنان
04:35

الرئيس عون: إذا غابت الأخلاق فإنّ القضاء وحده يردع المرتكبين والفاسدين في القطاعات كافّة

LBCI
أخبار لبنان
10:04

حزب الله: نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب المقاومة الفلسطينية وأهل غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

اعترافات ملف الفساد القضائي بالمستندات... توقيف قاض والثاني "عالطريق"

LBCI
أخبار لبنان
08:29

نواف سلام: نحضر لمؤتمر عام للاستثمار في الخريف المقبل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More