عون: مع أشخاصٍ يؤمنون بالعدالة لدينا أملٌ بالاصلاح

شدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، على أنّ المشكلة في لبنان، ليست في القوانين، بل في تطبيقها ومحاسبة من يخالفها، وفي تفسيرها وفق الأهواء والمصالح الشخصيّة.



‏وقال، أمام وفدٍ من نقابة المحامين في طرابلس: "مع وجود أشخاصٍ يؤمنون بالعدالة والمحاسبة، لدينا أملٌ في قدرتنا معًا على إصلاح الاعوجاج، ومحاربة الفساد، وتحقيق المحاسبة في كافّة طبقات المجتمع".



ولفت إلى أنّها مسؤولية جماعيّة و"ليست مسؤوليتي وحدي".