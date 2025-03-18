حبيب من السّراي: مصرف الإسكان نموذج عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص

التقى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب على رأس وفد من المصرف، رئيس الحكومة نواف سلام، لاطلاعه على واقع مصرف الإسكان ومشاريعه الحالية والمستقبلية.



وأوضح حبيب، بعد اللقاء، أنّه أطلع الرئيس خلال اللقاء على الإنجازات التي حققها مصرف الإسكان لغاية اليوم، ولا سيما القرض من "الصندوق العربيّ للإنماء الاقتصاديّ والاجتماعيّ" البالغ 50 مليون دينار كويتيّ، أي ما يعادل 165 مليون دولار أميركيّ.



وقال حبيب: "كذلك، عرضنا المشاريع المستقبلية، التي نعِدّها عبر زياراتنا المتكررة إلى قطر حيث التقينا مدير عام "صندوق قطر للتنمية" السيّد فهد حمد السليطي والوزير المفوَّض في وزارة الخارجية أحمد بن محمد عبدالرحمن الزويدي".



وأضاف: "كذلك أبلغنا الرئيس بزيارتنا المرتقبة إلى "صندوق أبو ظبي للتنمية"، وأن هناك زيارة محتمَلة إلى الكويت للقاء مسؤولين في "الصندوق الكويتي للتنمية".



وشدد حبيب على "تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، خصوصًا أنّ القطاع الخاص يملك 80% من رأسمال مصرف الإسكان، والقطاع العام 20%، والبيان الوزاريّ يصبّ في خط تفعيل هذه الشراكة.



وأكّد "شدّ الأيدي" مع الحكومة في هذا التوجّه بما يصبّ في تفعيل قطاع الإسكان وبالتالي تأمين قروض للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط ودعم الشباب اللبناني في التشبث بأرضه وقريته ومدينته.



وأوضح أنّ "مصرف الإسكان يُعتبر نموذجًا واضحًا من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجهة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتقديم خدمات في مجال الإسكان. فالشراكة تساعد في تقاسم الموارد بين القطاعين، وتقلل الأعباء عن كاهل الحكومة. كما أن القطاع الخاص يوفّر خبرات وتقنيات متقدّمة لتطوير مشاريع الإسكان، ويحسّن في عامل الكفاءة ومستوى السكن، ويؤمّن فرص عمل متعددة في كل القطاعات التي تتقاطع مع مشاريع البناء".