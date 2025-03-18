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نواف سلام: نحضر لمؤتمر عام للاستثمار في الخريف المقبل
أخبار لبنان
2025-03-18 | 08:29
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نواف سلام: نحضر لمؤتمر عام للاستثمار في الخريف المقبل
أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام العمل على التحضير لعقد مؤتمر عام للاستثمار في الخريف المقبل في بيروت، لاعادة لبنان على خارطة الاهتمام العربي والدولي، لافتا الى أن العمل مستمر لرفع حظر سفر المواطنين السعوديين الى لبنان ورفع الحظر عن الصادرات اللبنانية الى السعودية.
كلام الرئيس سلام جاء خلال استقباله في السراي الحكومي، وفدا من مجلس الأعمال اللبناني - السعودي برئاسة رؤوف أبو زكي وفي حضور وزيرة الاعلام السابقة منال عبد الصمد.
وأشار رئيس الحكومة الى أنه "سمع كل الحرص من المسؤولين الخليجيين ولا سيما من وزير الخارجية السعودي ورئيس وزراء دولة قطر على دعم لبنان بالاستثمارات والمجالات المختلفة مع حرصهم الشديد على تطبيق الإصلاحات".
وشدد على أن الاصلاح القضائي هو المدخل الأساس في طريق الاصلاح الشامل لحماية المستثمرين واللبنانيين، مؤكدا أولوية انجاز الاصلاح الاقتصادي والمالي. وأعلن العمل على تسهيل كل الأجراءات الادارية لانشاء الشركات والمؤسسات من خلال اطلاق مشروع لمكننة الادارة عبر وزارة شؤون التكنولوجيا.
وأعلن سلام أن الحكومة ستقر آلية جديدة للتعيينات يوم الخميس المقبل، مشددا على أهمية اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لمواكبة ملف الحدود ومكافحة التهريب على المعابر غير الشرعية وتعزيز الأمن والاستقرار.
تصريح أبو زكي
وبعد اللقاء، قال أبو زكي: "اتحاد غرف السعودية أبلغنا خلال زيارتنا الأخيرة إلى الرياض، بأنه أخذ علما بضرورة تكوين مجلس الأعمال السعودي -اللبناني من الجانب السعودي، لأن مجلس الأعمال من الجانب اللبناني قائم ولكن بسبب الظروف التي كانت سائدة كان معطلا. والآن انطلقت العجلة والأخوة في السعودية هم طلبوا واقترحوا أن يعقد اجتماع مجلس الأعمال المشترك في بيروت في شهر حزيران المقبل، وأن تكون أول نشاطات هذا المجلس انعقاد ملتقى اقتصادي سعودي - لبناني في بيروت، كما كان يحصل في السابق، لأنه كان هناك ملتقيات سعودية لبنانية تنعقد بالتناوب بين البلدين وهذا مؤشر إيجابي، وعندما تكتمل الإجراءات ويتم رفع الحظر عن سفر الأخوة السعوديين إلى لبنان ورفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى السعودية، ستنطلق العجلة على نطاق واسع".
وتوقع "انفراجا واسعا في المرحلة المقبلة، وأن يشهد لبنان صيفا واعدا بمجيء الأخوة السعوديين والخليجيين".
وقال: "من دون شك فإن الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية والرئيس نبيه بري والوزراء المختصين لتوقيع الاتفاقيات التجارية المعلقة منذ سنوات، سيعقبها رفع القيود التي كنا نشكو منها، وهناك حماس من السعوديين في المجيء إلى لبنان أكثر مما نعتقد، سواء كان الجيل المخضرم أو الجديد".
واستقبل الرئيس سلام السفير القطري لدى لبنان الشيخ محمد بن حمد آل ثاني. وتم عرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
كما استقبل الرئيس سلام سفير الصين لدى لبنان تشيان مينجيان الذي نقل لرئيس الحكومة رسالة تهنئة من رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ، أكد فيها "حرص الصين على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات".
وخلال اللقاء، أعلن السفير تشيانغ "قرار حكومة بلاده رفع حظر سفر الصينيين الى لبنان، واستمرار دعمها للبنان على مختلف الأصعدة".
والتقى رئيس الحكومة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله واطلع منه على الأوضاع الأمنية في البلاد، وهنأه بتعييه بمنصبه الجديد.
أخبار لبنان
نواف سلام
مؤتمر عام للاستثمار
السعودية
لبنان
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