مؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ: الإنخفاض الحاد في توزيع المياه عائد الى التقنين الكهربائيّ القاسي حاليًا

أوضحت مؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ - دائرة مياه جزين، أنّ الإنخفاض الحاد في توزيع المياه عائد الى التقنين الكهربائيّ القاسي حاليًا.وأكّدت أنّ معدل التغذية الكهربائية انخفض إلى 6 ساعات يوميًا، موزعة على فترتين نهارية ومسائية.ولفتت إلى أنّ الخزانات الاقليمية الكبيرة تحتاج الى أكثر من 18 ساعة متواصلة لملئها، وبالتالي تتوجه الدائرة للمواطنين الكرام بضرورة ترشيد استهلاك المياه بانتظار تحسن فترات التغذية بالتيار الكهربائيّ.