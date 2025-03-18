غرفة إدارة الكوارث: نحو 13 ألف سوري فروا الى لبنان

فرّ نحو 13 ألف سوري الى شمال لبنان منذ اندلاع أعمال العنف في منطقة الساحل، في غرب البلاد في السادس من آذار، وفق ما أفادت غرفة إدارة الكوارث والأزمات التابعة لمحافظة عكار اللبنانية.



وأحصت الغرفة وفق تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس الثلاثاء، وصول 12798 سوريا الى المحافظة الحدودية، توزعوا على 23 بلدة وقرية حيث يقيمون لدى عائلات أو في قاعات ومستودعات.