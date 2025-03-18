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بري استقبل بوصعب... عرضا الاوضاع العامة

أخبار لبنان
2025-03-18 | 10:39
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بري استقبل بوصعب... عرضا الاوضاع العامة
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بري استقبل بوصعب... عرضا الاوضاع العامة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية، في عين التينة، نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، لعرض الاوضاع العامة.

وقال بو صعب: "كان اللقاء مع الرئيس بهذا الظرف الذي يمر به لبنان والإعتداءات التي تحصل على الحدود الجنوبية والحدود الشرقية، لنرى كيف يمكن أن نصل إلى مكان نعرف من خلاله  كيف يمكن أن تنتهي هذه الأمور التي نمر بها والتي تشكل خطراً كبيراً على الإستقرار بلبنان".

وأضاف: "كان هناك كلام بهذا الإتجاه وضرورة متابعة هذا الملف لان ما يحصل ليس بريئا، ما يحصل يجب ان يعرف خطورته كل اللبنانيين وكل اللبنانيين يجب أن يدركوا أهمية الإلتفاف على بعضنا البعض ونكون يداً واحدة لكي نستطيع أن نواجه ونحمي وحدة لبنان وسيادته" .

وأوضح أنّهما بحثا في مواضيع أخرى منها الإنتخابات البلدية وضرورة إجرائها في موعدها وعن المناطق الحدودية وخصوصًا في القرى والمناطق المدمرة.

وأشار إلى أنّ الموضوع الآخر الذي تطرقا له هو القوانين الاصلاحية التي يمكن أن تأتي من الحكومة أو تلك التي تطالب بها ، "إتفقنا مع دولة الرئيس بري أنه سوف يدعو الى جلسة للجان المشتركة في وقت سريع وعلى جدول أعمالها عدد من القوانين المطلوبة وسوف نمشي بها ، وبالتحديد يمكن أن هناك دراسة جدية لقانون متعلق ببلدية بيروت، دراسة هذه القوانين ومنها مثلاً البطاقة الصحية اللي شرحها لي دولة الرئيس بعد أن أنجزتها لجنة الصحة وأنجزت هذا الملف كلها قوانين تعني المواطن" .

ولفت بوصعب إلى وجود قانون ذكّر الرئيس بري به وهو صدر عن المجلس النيابي وارسل للحكومة السابقة وهي لم تنشره في الجريدة الرسمية ، وهو القانون الذي يعني الاساتذة المتقاعدين.

وطلب بري من بوصعب تذكير رئيس الحكومة بضرورة نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية "لكي يأخذ الاساتذة المتقاعدون حقوقهم وجميعنا يعرف وضع صندوق التعويضات ووضع الاساتذة والمعاشات التي يتقاضونها على أثر غلاء المعيشة وتدهور سعر صرف العملة الوطنية.

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