رسامني: سيتم إجراء مناقصة لمكاتب استشاريين بمعايير للاشراف على المشاريع

بحث وزير الأشغال فايز رسامني مع سفير اوستراليا في لبنان اندرو بارنز( Andrew Barnes ) في زيارة تعارف، في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



واجتمع الوزير مع وفد من مجلس ادارة نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية برئاسة المهندس مارون الحلو، في زيارة تهنئة وتعارف، وكانت مناسبة لعرض الصعوبات التي يعاني منها قطاع المقاولات في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة ونظرتهم الى الحلول الواجب إعتمادها، ولا سيما اعادة الإعمار ومشاركة اللبناني حصراً في هذه الأعمال ووضع المقاولون امكاناتهم بتصرف الوزارة اذا إحتاجت لذلك.



وأبلغ رسامني الوفد بأنه سيتم إجراء مناقصة لمكاتب استشاريين تكون ضمن معايير تقنية وقانونية للإشراف على المشاريع المقبلة التي ستقوم بها الوزارة.



كما بحث الوزير مع سفير الهند لدى لبنان محمد نور الرحمن شيخ السبل الآيلة لتعزيز نمو العلاقات بين البلدين، ولاسيما في قطاعات حيوية تعنى بها الوزارة، خصوصا في ما يتعلق بقطاع النقل، نظراً لما تتمتع به الهند من خبرات واسعة في هذا المجال.



هذا وأطلع رسامني من النائب الياس حنكش رئيس جمعية "مايك يور مارك" - Make Your Mark - ورئيس جمعية بيئتنا يوسف شرباتي على استكمال المراحل الأولى والثانية والثالثة من مشروع إنارة القرى والبلدات على الطاقة الشمسية، في المتن السريع وإنارة بلدة رومية عبر تركيب مصابيح تعمل على الطاقة الشمسية بالتعاون مع بلديات المتن ومع برامج دولية.



وتناول اللقاء أيضا شؤونًا انمائية مناطقية.