الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رسامني: سيتم إجراء مناقصة لمكاتب استشاريين بمعايير للاشراف على المشاريع
أخبار لبنان
2025-03-18 | 10:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رسامني: سيتم إجراء مناقصة لمكاتب استشاريين بمعايير للاشراف على المشاريع
بحث وزير الأشغال فايز رسامني مع سفير اوستراليا في لبنان اندرو بارنز( Andrew Barnes ) في زيارة تعارف، في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
واجتمع الوزير مع وفد من مجلس ادارة نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية برئاسة المهندس مارون الحلو، في زيارة تهنئة وتعارف، وكانت مناسبة لعرض الصعوبات التي يعاني منها قطاع المقاولات في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة ونظرتهم الى الحلول الواجب إعتمادها، ولا سيما اعادة الإعمار ومشاركة اللبناني حصراً في هذه الأعمال ووضع المقاولون امكاناتهم بتصرف الوزارة اذا إحتاجت لذلك.
وأبلغ رسامني الوفد بأنه سيتم إجراء مناقصة لمكاتب استشاريين تكون ضمن معايير تقنية وقانونية للإشراف على المشاريع المقبلة التي ستقوم بها الوزارة.
كما بحث الوزير مع سفير الهند لدى لبنان محمد نور الرحمن شيخ السبل الآيلة لتعزيز نمو العلاقات بين البلدين، ولاسيما في قطاعات حيوية تعنى بها الوزارة، خصوصا في ما يتعلق بقطاع النقل، نظراً لما تتمتع به الهند من خبرات واسعة في هذا المجال.
هذا وأطلع رسامني من النائب الياس حنكش رئيس جمعية "مايك يور مارك" - Make Your Mark - ورئيس جمعية بيئتنا يوسف شرباتي على استكمال المراحل الأولى والثانية والثالثة من مشروع إنارة القرى والبلدات على الطاقة الشمسية، في المتن السريع وإنارة بلدة رومية عبر تركيب مصابيح تعمل على الطاقة الشمسية بالتعاون مع بلديات المتن ومع برامج دولية.
وتناول اللقاء أيضا شؤونًا انمائية مناطقية.
أخبار لبنان
إجراء
مناقصة
لمكاتب
استشاريين
بمعايير
للاشراف
المشاريع
التالي
آلية التعيينات والحاكم: خلافات تؤجّل البحث (الأخبار)
وزير الدفاع اتصل بنظيره السوري... واتفاق على وقف إطلاق النار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-01-22
البيت الأبيض يعلن عن إجازة مدفوعة الأجر للموظفين الحكوميين في مكاتب التنوع الاجتماعي
أخبار دولية
2025-01-22
البيت الأبيض يعلن عن إجازة مدفوعة الأجر للموظفين الحكوميين في مكاتب التنوع الاجتماعي
0
آخر الأخبار
2025-01-19
مكتب نتنياهو: إطلاق الرهائن سيتم اليوم بعد الساعة الثانية مساء بتوقيت غرينتش
آخر الأخبار
2025-01-19
مكتب نتنياهو: إطلاق الرهائن سيتم اليوم بعد الساعة الثانية مساء بتوقيت غرينتش
0
أخبار لبنان
2025-03-14
رسامني إجتمع مع لجنة تشغيل مطار القليعات: وعدنا بتشغيله وسنعمل على تنفيذ ذلك
أخبار لبنان
2025-03-14
رسامني إجتمع مع لجنة تشغيل مطار القليعات: وعدنا بتشغيله وسنعمل على تنفيذ ذلك
0
أخبار لبنان
2025-03-12
رسامني: تأهيل البنى التحتية المتضررة من العدوان من أولويات الوزارة
أخبار لبنان
2025-03-12
رسامني: تأهيل البنى التحتية المتضررة من العدوان من أولويات الوزارة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:44
الأجواء الرمضانية من الـ forum de beirut...
أخبار لبنان
14:44
الأجواء الرمضانية من الـ forum de beirut...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
اعترافات ملف الفساد القضائي بالمستندات... توقيف قاض والثاني "عالطريق"
تقارير نشرة الاخبار
14:31
اعترافات ملف الفساد القضائي بالمستندات... توقيف قاض والثاني "عالطريق"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
حين تحولت الكاميرات إلى جواسيس... جزء من خرق اسرائيل لحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
14:30
حين تحولت الكاميرات إلى جواسيس... جزء من خرق اسرائيل لحزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
ليلة ساخنة وإطلاق نار بين مخيم البداوي ووادي النحلة... إليكم ما حصل
تقارير نشرة الاخبار
14:26
ليلة ساخنة وإطلاق نار بين مخيم البداوي ووادي النحلة... إليكم ما حصل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:09
وزيرة الخارجية الألمانية تعبر عن صدمتها إزاء الضربات الإسرائيلية على غزة
أخبار دولية
12:09
وزيرة الخارجية الألمانية تعبر عن صدمتها إزاء الضربات الإسرائيلية على غزة
0
أخبار دولية
13:59
فون دير لايين: على أوروبا إعادة تسليح نفسها لتحقيق "ردع موثوق به" بحلول 2030
أخبار دولية
13:59
فون دير لايين: على أوروبا إعادة تسليح نفسها لتحقيق "ردع موثوق به" بحلول 2030
0
آخر الأخبار
12:28
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الحكومة تعقد اجتماعا الليلة وسط تقديرات بأن هدف الجلسة إقالة رئيس جهاز الشاباك
آخر الأخبار
12:28
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الحكومة تعقد اجتماعا الليلة وسط تقديرات بأن هدف الجلسة إقالة رئيس جهاز الشاباك
0
آخر الأخبار
14:01
الحوثيون: سنوسع من دائرة الأهداف في إسرائيل خلال الساعات والأيام المقبلة ما لم يتوقف العدوان على غزة
آخر الأخبار
14:01
الحوثيون: سنوسع من دائرة الأهداف في إسرائيل خلال الساعات والأيام المقبلة ما لم يتوقف العدوان على غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:44
الأجواء الرمضانية من الـ forum de beirut...
أخبار لبنان
14:44
الأجواء الرمضانية من الـ forum de beirut...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
اعترافات ملف الفساد القضائي بالمستندات... توقيف قاض والثاني "عالطريق"
تقارير نشرة الاخبار
14:31
اعترافات ملف الفساد القضائي بالمستندات... توقيف قاض والثاني "عالطريق"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
حين تحولت الكاميرات إلى جواسيس... جزء من خرق اسرائيل لحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
14:30
حين تحولت الكاميرات إلى جواسيس... جزء من خرق اسرائيل لحزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
إسرائيل تفلّتت من التزاماتها وجددت عدوانها على غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:27
إسرائيل تفلّتت من التزاماتها وجددت عدوانها على غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
ليلة ساخنة وإطلاق نار بين مخيم البداوي ووادي النحلة... إليكم ما حصل
تقارير نشرة الاخبار
14:26
ليلة ساخنة وإطلاق نار بين مخيم البداوي ووادي النحلة... إليكم ما حصل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
هيئة تحرير الشام تحتل حوش السيد علي اللبنانية وتدعي أنها سورية
تقارير نشرة الاخبار
14:24
هيئة تحرير الشام تحتل حوش السيد علي اللبنانية وتدعي أنها سورية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
"الشجاعة والسيف"... العدوان الاسرائيلي يتجدد على قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:24
"الشجاعة والسيف"... العدوان الاسرائيلي يتجدد على قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الـLBCI على أطراف حوش السيد علي الحدودية: الجيش السوري إحتل الجزء اللبناني منها وهجر أهلها
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الـLBCI على أطراف حوش السيد علي الحدودية: الجيش السوري إحتل الجزء اللبناني منها وهجر أهلها
0
أخبار لبنان
14:17
سلام: سنعمل على تطبيق مندرجات الطائف كافة واستئصال آفة الطائفية
أخبار لبنان
14:17
سلام: سنعمل على تطبيق مندرجات الطائف كافة واستئصال آفة الطائفية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:03
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
03:03
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
حال الطقس
02:28
منخفض جويّ في طريقه الينا: أمطار ورياح وثلوج وصقيع
حال الطقس
02:28
منخفض جويّ في طريقه الينا: أمطار ورياح وثلوج وصقيع
3
أخبار دولية
06:00
حماس: استشهاد أربعة من قادتنا بينهم رئيس الحكومة
أخبار دولية
06:00
حماس: استشهاد أربعة من قادتنا بينهم رئيس الحكومة
4
أخبار دولية
00:35
نتنياهو يعلنها: عودة الحرب في غزّة
أخبار دولية
00:35
نتنياهو يعلنها: عودة الحرب في غزّة
5
أخبار لبنان
04:35
الرئيس عون: إذا غابت الأخلاق فإنّ القضاء وحده يردع المرتكبين والفاسدين في القطاعات كافّة
أخبار لبنان
04:35
الرئيس عون: إذا غابت الأخلاق فإنّ القضاء وحده يردع المرتكبين والفاسدين في القطاعات كافّة
6
أخبار لبنان
10:04
حزب الله: نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب المقاومة الفلسطينية وأهل غزة
أخبار لبنان
10:04
حزب الله: نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب المقاومة الفلسطينية وأهل غزة
7
تقارير نشرة الاخبار
14:31
اعترافات ملف الفساد القضائي بالمستندات... توقيف قاض والثاني "عالطريق"
تقارير نشرة الاخبار
14:31
اعترافات ملف الفساد القضائي بالمستندات... توقيف قاض والثاني "عالطريق"
8
أخبار لبنان
08:29
نواف سلام: نحضر لمؤتمر عام للاستثمار في الخريف المقبل
أخبار لبنان
08:29
نواف سلام: نحضر لمؤتمر عام للاستثمار في الخريف المقبل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More