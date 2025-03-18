أمن الدولة: وقف العمل بجميع رخص تسهيل المرور وأوامر المهمّة

أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة، وقف العمل بجميع الرُّخَص (تسهيل المرور) وأوامر المهمّة، الصادرة عن المديريّة قبل 13 آذار 2025.وطلبت المديرية من حامليها وقف استعمالها، تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة.