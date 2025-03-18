مذكرة بإلإقفال في 25 آذار الحالي لمناسبة عيد البشارة

أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، مذكرة ادارية حملت الرقم 11/2025، قضت بإقفال كل الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، يوم الثلاثاء الواقع فيه 25 آذار الحالي، لماسبة عيد بشارة السيدة مريم العذراء، وذلك استنادا الى المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/ 2005 وتعديلاته التي يحدد الاعياد والمناسبات الرسمية.