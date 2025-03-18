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ويتكوف: سيُطلب من لبنان الذهاب نحو مفاوضات سياسية مباشرة مع إسرائيل

أخبار لبنان
2025-03-18 | 11:34
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ويتكوف: سيُطلب من لبنان الذهاب نحو مفاوضات سياسية مباشرة مع إسرائيل
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ويتكوف: سيُطلب من لبنان الذهاب نحو مفاوضات سياسية مباشرة مع إسرائيل

أفاد المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بأن إدارته غير راضية عن "أداء المسؤولين اللبنانيين في التعامل مع حزب الله"، مشددًا على أن واشنطن "ترفض هذا النهج القائم على المناورة والمراوغة، والذي لم يحقق المطلوب"، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "النهار" عن شخصية لبنانية لم تذكرها، في تصريحات نُشرت يوم الثلاثاء.  

وأشارت "النهار" إلى أن هذه الشخصية اللبنانية كانت قد التقت ويتكوف في الدوحة قبل أيام.  

ونقلت الشخصية اللبنانية عن ويتكوف قوله إنه سيُطلب من لبنان الذهاب نحو مفاوضات سياسية مباشرة مع إسرائيل، وتكليف شخصية مدنية بهذه المهمة، في حين سيكون ممثل الجانب الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي يُعتبر الأقرب إلى عقلية بنيامين نتنياهو". 

وقد تحدث ويتكوف عن بعض النقاط الأخرى وفقًا لما نقلته الشخصية اللبنانية:  

- لن يكون هناك أي إعادة إعمار في الجنوب أو في المناطق المتضررة الأخرى في البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت قبل التوصل إلى تسوية مع تل أبيب، كما سيُمنع السكان من العودة إلى البلدات الحدودية لممارسة حياتهم اليومية.  

- ستواصل إسرائيل احتلال النقاط الخمس لمدة عام تقريبًا، ولن تدخل في أي تسوية أو حل للنقاط الـ13 المتنازع عليها ما لم تسر الأمور وفق الخطة الأميركية، لكنها قد تنسحب من هذه النقاط قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة.  

- يُمنع حزب الله من الاحتفاظ بسلاحه، ليس فقط في جنوب الليطاني، بل في كل أماكن انتشاره، من شمال الليطاني وصولًا إلى البقاع.
 
المصدر: naharnet

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