توصية من لجنة الدفاع والداخلية الى الحكومة بالتواصل مع سوريا لمعالجة الإشكالات

أصدرت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات في مجلس النواب توصية للحكومة حول ما يجري على الحدود الشرقية والحدود الشمالية، تقضي بإيفاد وفد رسمي لبناني وعقد لقاءات لبنانية - سورية فورية.



ولفت رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع اللجنة، الى أن الوفد يتكون من وزيري الداخلية والدفاع وعضوية قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية، الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة، وذلك للتوصل إلى تشكيل لجان ارتباط وتنسيق مباشرة في النقاط الحساسة الحدودية، ولا سيما في عكار والهرمل وعرسال والمصنع، بحيث تتم معالجة أي إشكالات لحظة في لحظة، بما يسمح باستدراك أي حوادث قبل وقوعها وتفاعلها.



وشدّد الصمد على أن موضوع الأمن هو كل لا يتجزأ، مشيراً الى أن أي حدث أمني يقع في أي منطقة في لبنان يهزّ لبنان كلّه.



ولفت الى أن النواب الحاضرون أكدوا على ضرورة التزام تطبيق القرار 1701 بمندرجاته كافة.

وقال: "أصدرنا هذه التوصية للحكومة اللبنانية من أجل قيام تنسيق أفضل وتعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية، لكي نقدر أن نخفف هذا الإحتقان".



وأضاف: "لا شك هناك عوامل عدة تؤزم هذه الأمور وتتجاوز الحدود، لكن لبنان وسوريا محكومين بالتاريخ والجغرافيا، لا نحن يمكننا الاستغناء عنهم ولا هم يمكنهم الاستغناء عنا، إنما مطلوب عدم التجاوز لا من جهتنا ولا من جهة السوريين".