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سلام: سنعمل على تطبيق مندرجات الطائف كافة واستئصال آفة الطائفية
أخبار لبنان
2025-03-18 | 14:17
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سلام: سنعمل على تطبيق مندرجات الطائف كافة واستئصال آفة الطائفية
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سلام: سنعمل على تطبيق مندرجات الطائف كافة واستئصال آفة الطائفية
أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على البقاء دائمًا إلى جانب كل لبناني يؤمن بأن الدولة هي الملاذ الأول والأخير.
وشدّد سلام في خلال مشاركته في إفطار "دار الإيتام الإسلامية" غروب اليوم، على أن تأمين الإنسحاب الإسرائيلي أولوية وإطلاق ورشة إعادة الإعمار في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت وتأمين الكهرباء أولوية، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي أولوية، واستقلال القضاء وإصلاح الادارة اولوية، وانصاف المودعين وهيكلة المصارف وإعادة رسملتها واستجلاب المستثمرين أولوية، والتزام برنامج مساعدات العائلات الفقيرة أولوية.
ولفت الى أن الأولوية المطلقة تبقى للعمل على إعادة بناء الدولة، بإداراتها ومؤسساتها، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية، كما نص عليه اتفاق الطائف.
وقال: "لقد وعدنا في البيان الوزاري باستكمال تطبيق ما لم ينفذ بعد من اتفاق الطائف ومنه الهيئة الوطنية المولجة البحث في سبل الإلغاء التدريجي للطائفية السياسية، التي نصت عليها المادة ٩٥ من الدستور، وذلك للعمل على إستئصال آفة الطائفية الذي تضرب الحياة الوطنية، وتعطل طموح الشباب في الوصول إلى دولة القانون والمؤسسات القائمة على العدالة والمساواة بين المواطنين، والتي تعتمد الشهادة العلمية والكفاءة في الوظائف العامة، بدل الهوية المذهبية، والزبائنية السياسية".
وأضاف: "عهود الفرص الضائعة ولّت وعلينا جميعاً أن نتعاون لإنجاح فرص الإنقاذ المتاحة في هذا العهد الجديد، لنكون على مستوى الثقة التي أولانا إياها اللبنانيون في الداخل، والأشقاء والأصدقاء في الخارج، والذين لن يبخلوا علينا بالدعم والمساعدة، إذا عرفنا نحن أن نساعد أنفسنا أولاً وأخيراً.
وأكد أن "من أهم مقومات الإستقرار الإجتماعي العمل بجدّية لتحقيق الإنماء المتوازن، خاصة في المناطق المحرومة تاريخياً، من عكار شمالاً إلى الناقورة والقرى المنكوبة جنوباً، وصولاً إلى بعلبك والهرمل شرقاً.
وقال: "نريد لأبناء هذه المناطق أن يعيشوا في كنف الدولة العادلة والقادرة على تلبية حاجاتهم الإنمائية، ويتمتعوا بحياة كريمة في مناطقهم".
ولفت الى أن الحكومة تستعد لتفعيل المنطقة الإقتصادية وتشغيل مطار القليعات الذي يوفر آلاف الوظائف لأبناء الشمال.
كما اشار الى أنه سيتم إعمار القرى المهدمة بأسرع مما يتصوره كثيرون من خلال دعم ومساعدات الأشقاء والأصدقاء.
وأوضح أنه سيتم تشجيع الزراعات ذات الإنتاجية المميزة والمردود المالي العالي في محافظة بعلبك والهرمل.
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