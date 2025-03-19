لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: إضراب تحذيري بدءا من اليوم حتى الأحد

أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي الإضراب التحذيري في المدارس الرسمية بدءًا من صباح يوم الأربعاء حتى مساء الأحد المقبل، وذلك بناء على نتائج الاستبيان الذي دعت اليه اللجنة للتصويت نتيجة حرمانهم من الاستمرار في قبض بدل الإنتاجية في فصل الصيف التي كانت مقدرة بقيمة (375$) وتعديل أجر ساعة التعاقد وصولا إلى قيمة 13$ كما كانت في السابق. كما طالبت بوحدة التشريع أي ما يحصل عليه الأساتذة في الملاك أن يحصل عليه الأستاذ المتعاقد لجهة حصول أساتذة الملاك على بدل المثابرة في فصل الصيف.



وأشارت في بيان، الى أن نتائج الاستبيان تمثلت في النسب التالية:



• نسبة 69.9% من الآراء تطالب بتنفيذ الإضراب لمدة أسبوع مع فتح باب الحوار التفاوضي مع وزارة التربية والحكومة.



• نسبة 83.3% مستعدة للنزول والاعتصام أمام وزارة التربية.



• نسبة 99.7% غير راضية عن إلغاء الإنتاجية في فصل الصيف



• نسبة 97.4% من الأساتذة غير راضية عن قيمة أجر ساعة التعاقد 8$.



وقالت اللجنة: "تنفيذا لرغبة وقرار الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي، ننفذ هذا الإضراب التحذيري افساحا في المجال التفاوضي والحوار المباشر مع وزارة التربية والحكومة لاستعادة حقوق الزملاء المتعاقدين، على أن نقيم وضع الإضراب نهاية الأسبوع وهو قابل للتمديد بناء على نتائج الاتصالات مع وزارة التربية".