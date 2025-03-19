منيمنة للـLBCI: ما يحصل على الحدود الشرقية مؤلم ونعول على الجيش اللبناني

اعتبر النائب ابراهيم منيمنة أن ما يحصل على الحدود الشرقية مؤلم، قائلا: "نحن نعول على الجيش اللبناني كي يتولى زمام الأمور".



وأشار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن "ما يحصل غير واضح حتى اليوم، فهناك كلام عن موضوع تهريب وكلام عن تداخل لبناني سوري على الحدود وهذا كله غير واضح"، داعيا الناس الى التروي حتى يصبح هناك رواية رسمية واضحة بشأن ما يحصل.

ولفت الى أن تحديات لبنان اليوم كبيرة جدا، قائلا: "لا يمكن أن تكون حدودنا "فلتانة" ولا يمكن أن يكون هناك سلاح خارج الدولة ولا يمكن الاستمرار بالتركيبة التي كانت قائمة".



وأشار الى أن "هناك دعوة لحزب الله بأن يفكر جديا بملاقاة العهد وباقي اللبنانيين بمرحلة مختلفة للبلد".



وقال: "على حزب الله أن يقوم بمبادرة باتجاه تطبيق القرار 1701". ورأى أن السلاح أثبت عدم جدواه بمعادلة الردع أو بالدفاع عن لبنان.