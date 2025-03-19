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السفير الصيني للوزير سلامة: الشركة المعنية ببناء معهد الكونسوفتوار الوطني في ضبية ستستأنف نشاطها
أخبار لبنان
2025-03-19 | 06:23
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السفير الصيني للوزير سلامة: الشركة المعنية ببناء معهد الكونسوفتوار الوطني في ضبية ستستأنف نشاطها
استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع السفير الصيني لدى لبنان تشيان فينجيان في زيارة بروتوكولية، كما جرى التداول في العلاقات الثنائية بين البلدين ولاسيما الثقافية وأهمية تطويرها وتحفيزها.
وفي هذا الإطار، أبلغ السفير الصيني الوزير سلامة بأن الشركة المعنية ببناء معهد الكونسوفتوار الوطني في ضبية ستستأنف نشاطها بعد أن توقفت أعمال البناء بسبب الظروف الأمنية التي شهدها لبنان، حيث يتوقع الانتهاء من المشروع نهاية العام الحالي والاعلان عن افتتاحه رسيما.
أخبار لبنان
غسان سلامة
السفير الصيني
معهد الكونسوفتوار الوطني
ضبية
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