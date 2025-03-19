الرئيس عون بحث في سبل تعزيز العلاقات مع سفيرة بولندا

بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع سفيرة بولندا في لبنان Aleksandra Bukowska-McCabe في ‏سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى جولة أفق حول الأوضاع الإقليمية.