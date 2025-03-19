مركز الملك سلمان: توزيع 190 سلة غذائية في بلدة شبعا

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية ضمن مشروع سلة إطعام في جمهورية لبنان للعام ٢٠٢٥، حيث وزع عدد ١٩٠ سلة غذائية في بلدة شبعا - جنوب لبنان واستفاد أكثر من ٩٠٠ فرد.