نهرا يطلب منع دخول السماسرة ومعقبي المعاملات الى سراي طرابلس

وجه محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، كتابا الى قائد درك منطقة الشمال الاقليمية العميد مصطفى بدران، طلب فيه منع دخول السماسرة ومعقبي المعاملات الى سراي طرابلس.



وجاء في الكتاب:



"حضرة قائد درك منطقة الشمال الاقليمية لقوى الأمن الداخلي،



موضوع التكليف: حرصاً على حسن سير العمل في كل الدوائر والمصالح الادارية في سراي طرابلس وبعد تكاثر الشكاوى والاشكاليات حول وجود معقبي معاملات وسماسرة في تلك الادارات،



لذلك، الاطلاع والايعاز لمن يلزم



أولاً: منع دخول السماسرة ومعقبي المعاملات الى سراي طرابلس بشكل قاطع واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة بحق المخالفين.



ثانياً: يُسمح بدخول مندوب واحد فقط عن كل مختار لدى دائرة النفوس في طرابلس حصراً بشرط ابلاغ المحافظة مسبقاً عن اسمه (ارفاق صورة عن الهوية) بموجب كتاب خطي وتفويض من قبله يُقدم وفق الأصول الى الدائرة الادارية في محافظة لبنان الشمالي".