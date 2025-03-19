جابر عرض مع وفد "اللقاء الديموقراطي" لواقع الدوائر العقارية في جبل لبنان

زار أمين سر كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن، يرافقه وفد من مفوضية العدل والتشريع في الحزب "التقدمي الإشتراكي" وعدد من المحامين، وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في الوزارة، بحضور المدير العام للوزارة بالوكالة جورج معراوي.



وتم البحث في واقع الدوائر العقارية في جبل لبنان والحالة الصعبة التي يعاني منها المواطنون نتيجة تراكم المعاملات والإجراءات المجحفة.



كما ناقش المجتمعون المذكرة التي تقدموا بها من خلال النائب أبو الحسن والسبل الضرورية لمعالجة هذه المعضلة بهدف تسهيل أمور المواطنين وحفظ كرامتهم.



وأبدى الوزير جابر إيجابية واستعدادًا للمعالجة، انطلاقًا من رؤية واضحة يعمل عليها ستترجم من خلال قرارات وآليات محددة سيتم اتخاذها بهذا الخصوص.



كما تم التطرق إلى موازنة العام 2025 والرسوم المجحفة التي تطال المواطنين.



وأطلع جابر الوفد على مشروع القانون الذي أعدته الحكومة، بالإضافة إلى قرار سيصدر بشأن إعادة النظر برسوم الانتقال.



بدوره، شكر أبو الحسن الوزير جابر على تجاوبه وموقفه الذي سيساعد في تخفيف الأعباء عن الناس في ظل هذه الظروف الصعبة، مؤكدًا ان تسهيل المعاملات للمواطنين سيحقق أيضًا دخلًا مهمًا للخزينة ويساهم في تعزيز مالية الدولة.