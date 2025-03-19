المتعاقدون في التعليم الاساسي الرسمي: ملتزمون بالاضراب التحذيري لرابطة المتعاقدين

أعلنت رئيسة رابطة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي (اللجنة الفاعلة) - CTLP الدكتورة نسرين شاهين، التزام المتعاقدين بالاضراب التحذيري في المدارس الرسمية الذي دعت اليه الرابطة (اللجنة الفاعلة) يفوق 70٪ رفضا لقرار الحكومة ووزيرة التربية، بعدم دفع بدل مثابرة في الصيف والانتقاص من قيمة المثابرة بعدما أضيفت الى أجر الساعة.



وقالت رئيس الرابطة في بيان: "وقفة عزّ للاساتذة المتعاقدين نفذوها بالعمل كخلية نحل ليلة أمس، بالاستفتاء الذي أجرته رابطة المتعاقدين ضمن الهيئة العامة للرابطة ووصول المندوبين العامين الى عدد كبير من مندوبي المدارس ليلا ، وغدا سيكون الاضراب أوسع ، لان بعض المدارس لم يصلها قرار الاضراب ليلا".



وأضافت: "سيستمر الاضراب هذا الاسبوع لنبني على رد الوزيرة القرار الملائم".