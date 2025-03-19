عون تابع التطورات الأمنية عند الحدود الشمالية - الشرقية: لتثبيت وقف إطلاق النار وضبط الحدود

تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التطورات الأمنية عند الحدود الشمالية - الشرقية.



وتلقى عون سلسلة اتصالات من قائد الجيش العماد رودولف هيكل أطلعه فيها على الإجراءات التي يتخذها الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة.



وشدّد الرئيس عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وضبط الحدود على القرى المتاخمة.