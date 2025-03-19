المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية يشجّع المجتمع الدولي على دعم الحكومة اللبنانية والجيش

تحدّث المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية إيدن بار-تال، مشجّعاً المجتمع الدولي على دعم الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني.



وتطرّق بار-تال أيضًا الى السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، معبّرًا عن تفاؤله الحذِر.